18/06/2025 17:21
《美元走勢－羅明立》觀望聯儲議息會否有意外結果
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.01
|145.44
|144.86
|歐元/美元
|1.1514
|1.1524
|1.1481
|英鎊/美元
|1.3466
|1.3476
|1.3427
|美元/瑞郎
|0.8170
|0.8172
|0.8154
|美元/港元
|7.8498
|7.8499
|7.8495
《美元走勢》美國5月零售銷售按月收縮0.9%，是1月後的最大降幅，主要受到關稅提前消費效應減退，以及汽車銷售疲弱的拖累。4月數字亦由增長0.1%下修為-0.1%，是2023年底以來首次出現連續兩個月下跌。此外，美國5月份工業產出按月跌0.2%，製造業產出小幅增長0.1%，兩者都弱於預期。周四(19日)凌晨美國聯儲局將公布利率決議，預期將繼續維持利率不變。華爾街日報記者Nick Timiraos在社交平台發文指，如果不是因為關稅對價格構成的風險，美聯儲局將準備在本周降息，因為近期通脹有所改善。
歐元區及德國6月ZEW經濟景氣指數大幅上升，分別由11.6及25.2升至35.3及47.5。美匯指數未有受經濟數據佳的影響，反而顯著反彈至接近98.50，歐元跌至1.1475附近回升。市場觀望今晚(18日)美聯儲局議息會否有意外結果，歐元若能守住1.1480附近的支持，仍有機會再試1.16以上的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1520
|1.1650
|1.1470
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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