18/06/2025 17:21

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.01 145.44 144.86 歐元/美元 1.1514 1.1524 1.1481 英鎊/美元 1.3466 1.3476 1.3427 美元/瑞郎 0.8170 0.8172 0.8154 美元/港元 7.8498 7.8499 7.8495

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1520 1.1650 1.1470 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月零售銷售按月收縮0.9%，是1月後的最大降幅，主要受到關稅提前消費效應減退，以及汽車銷售疲弱的拖累。4月數字亦由增長0.1%下修為-0.1%，是2023年底以來首次出現連續兩個月下跌。此外，美國5月份工業產出按月跌0.2%，製造業產出小幅增長0.1%，兩者都弱於預期。周四(19日)凌晨美國聯儲局將公布利率決議，預期將繼續維持利率不變。華爾街日報記者Nick Timiraos在社交平台發文指，如果不是因為關稅對價格構成的風險，美聯儲局將準備在本周降息，因為近期通脹有所改善。歐元區及德國6月ZEW經濟景氣指數大幅上升，分別由11.6及25.2升至35.3及47.5。美匯指數未有受經濟數據佳的影響，反而顯著反彈至接近98.50，歐元跌至1.1475附近回升。市場觀望今晚(18日)美聯儲局議息會否有意外結果，歐元若能守住1.1480附近的支持，仍有機會再試1.16以上的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。