19/06/2025 17:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.31 145.41 144.74 歐元/美元 1.1461 1.1484 1.1446 英鎊/美元 1.3428 1.3428 1.3383 美元/瑞郎 0.8160 0.8216 0.8158 美元/港元 7.8498 7.8500 7.8495

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.3380 1.3450 1.3340 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數略為減少至24.5萬，符合預期，但5月營建許可按月跌2%，新屋動工跌9.8%，都差過市場預期。今日(19日)凌晨美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，連續第四次會議按兵不動，符合市場估計。美聯儲局表示，前景的不確定性有所減弱，但仍然處於較高水平；近期通脹看似回落，強調數據有滯後性，重申關稅可能推高物價的風險。局方下調經濟增長預測，但上調通脹預測；點陣圖顯示，今年預計將降息兩次共0.5%，與3月份預期一致，委員對貨幣政策仍然存在較大的分歧。美匯指數反覆造好，逼近98.70。英國5月CPI按年升3.4%，核心指數升3.5%，較4月數據回落並符合預期。今日英倫銀行議息，市場相信會按兵不動。美元走強令英鎊受壓，已跌至50天線的1.3380，自2月中旬以來，英鎊基本未有跌破50天線，值得留意博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。