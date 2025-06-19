19/06/2025 17:25
《美元走勢－羅明立》儲局重申關稅推高物價風險，美元強英鎊受壓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.31
|145.41
|144.74
|歐元/美元
|1.1461
|1.1484
|1.1446
|英鎊/美元
|1.3428
|1.3428
|1.3383
|美元/瑞郎
|0.8160
|0.8216
|0.8158
|美元/港元
|7.8498
|7.8500
|7.8495
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數略為減少至24.5萬，符合預期，但5月營建許可按月跌2%，新屋動工跌9.8%，都差過市場預期。今日(19日)凌晨美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，連續第四次會議按兵不動，符合市場估計。美聯儲局表示，前景的不確定性有所減弱，但仍然處於較高水平；近期通脹看似回落，強調數據有滯後性，重申關稅可能推高物價的風險。局方下調經濟增長預測，但上調通脹預測；點陣圖顯示，今年預計將降息兩次共0.5%，與3月份預期一致，委員對貨幣政策仍然存在較大的分歧。美匯指數反覆造好，逼近98.70。
英國5月CPI按年升3.4%，核心指數升3.5%，較4月數據回落並符合預期。今日英倫銀行議息，市場相信會按兵不動。美元走強令英鎊受壓，已跌至50天線的1.3380，自2月中旬以來，英鎊基本未有跌破50天線，值得留意博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.3380
|1.3450
|1.3340
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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