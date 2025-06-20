20/06/2025 16:34

《廣匯論勢－鄭廣復》央行8月勢減息，鎊匯表現漸失色

《廣匯論勢》四大央行已先後公布議息結果，周四美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率目標範圍在4.25至4.5厘。在最新經濟評估中，當局維持年內再減息50基點的預測，但下調今年經濟預測0.3個百分點至1.4%，同時上調整體及核心PCE通脹率0.3%個百分點，分別至3%及3.1%，反映美國陷入滯脹的風險上升。聯儲局關注影響經濟表現的雙向風險，目前其對整體經濟的看法是，經濟活動維持穩步擴張、失業率仍低、勞動力市場仍然穩固，但通脹則仍有點上升。



瑞士央行(SNB)亦一如預期減息25基點，指標利率重新歸零，SNB更強調，必要是將會積極干預匯市。基於目前處於零的指標利率，SNB預測今後三年通脹率分別為0.2%、0.5%及0.7%。至於經濟表現方面，SNB預期今明兩年增長率均介乎1至1.5%，失業率則料持續微升。



*英國實際利率不足一厘*



英倫銀行(BoE)在今次議息會後則以6對3票決定維持指標利率在4.25厘，3名委員建議減息25基點至4厘，當中兩名在5月份的會議時亦建議減息至4厘，另一名委員在5月會議亦是建議減息25基點。我觀察了包括行長貝利在內9名決策自2024年8月以來的投票習慣，發現當中6名委員傾向每隔兩次會議，就建議減息25基點。據此推斷，BoE在8月份議息會議中，將有5至7名委員（包括貝利）支持減息25基點至4厘。現時實際利率已不足1厘，若然屆時進一步收窄，下半年減息空間亦會縮小。



*美元兌瑞郎呈雙底形態*



雖然近日中東局勢升溫，但未見資金大量流向瑞郎，甚至金市避險，美元兌瑞郎在日線圖似在0.8040水平形成雙底，或已完成2浪的形態，後市以0.8477為首個上升目標，向上突破則量度目標為0.8915。以波浪理論分析，3浪上升目標為0.8661及0.8765。至於英鎊兌美元，昨天試穿50日SMA(1.3398)後呈單日轉向高收，目前夾於20日SMA(1.3518)至50日SMA之間波動，惟陰陽燭已發出轉跌訊號，匯價必須收高於1.3586，甚至突破1.3634才可考慮重建好倉，否則，逢高沽出為主要策略，下跌目標為1.3047、1.2866及1.2685。不過，投資者須注意，環球資金若在半年結後才進行避險活動，則美元兌瑞郎一旦失守0.8040，甚至0.8000就必須先行止蝕。《資深市場分析師 鄭廣復》



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