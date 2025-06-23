23/06/2025 16:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.16 147.40 146.15 歐元/美元 1.1500 1.1521 1.1473 英鎊/美元 1.3435 1.3449 1.3403 美元/瑞郎 0.8167 0.8196 0.8159 美元/港元 7.8498 7.8500 7.8497

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1470 1.1570 1.1420 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.3380 1.3450 1.3340 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月費城聯儲製造業指數維持於-4，市場本預期會有輕微改善。隨後公布的5月諮商會領先指標按月跌0.1%，符合預期。美聯儲局發布的半年貨幣政策報告顯示，現時評估關稅對通脹的影響為時尚早，勞動力供應受移民政策影響而有所放緩，保持了就業市場的平衡，報告認為，需要等待通脹及經濟活動有更清晰的認識，現時對減息要維持謹慎的立場。由於美國6月節提早收市，加上以伊衝突持續，投資者入市意欲不大，美匯上周五(20日)反覆偏軟收市。特朗普本來聲稱兩周內決定是否軍事介入以伊衝突，但在周末突然出動B-2轟炸機，炸毀伊朗3處地下核設施。特朗普表示，伊朗任何對美報復都將導致更大打擊。不過，周一(23日)金融市場開市後反應平靜，亞洲主要股市先跌後回穩，美匯指數高開後在98.80附近受阻，歐元則在1.1450附近反彈上1.15，現時20天平均線是支持，維持低位吸納的部署。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。