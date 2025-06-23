23/06/2025 16:16
《美元走勢－羅明立》歐元反彈上1.15，維持低吸部署
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.16
|147.40
|146.15
|歐元/美元
|1.1500
|1.1521
|1.1473
|英鎊/美元
|1.3435
|1.3449
|1.3403
|美元/瑞郎
|0.8167
|0.8196
|0.8159
|美元/港元
|7.8498
|7.8500
|7.8497
《美元走勢》美國6月費城聯儲製造業指數維持於-4，市場本預期會有輕微改善。隨後公布的5月諮商會領先指標按月跌0.1%，符合預期。美聯儲局發布的半年貨幣政策報告顯示，現時評估關稅對通脹的影響為時尚早，勞動力供應受移民政策影響而有所放緩，保持了就業市場的平衡，報告認為，需要等待通脹及經濟活動有更清晰的認識，現時對減息要維持謹慎的立場。由於美國6月節提早收市，加上以伊衝突持續，投資者入市意欲不大，美匯上周五(20日)反覆偏軟收市。
特朗普本來聲稱兩周內決定是否軍事介入以伊衝突，但在周末突然出動B-2轟炸機，炸毀伊朗3處地下核設施。特朗普表示，伊朗任何對美報復都將導致更大打擊。不過，周一(23日)金融市場開市後反應平靜，亞洲主要股市先跌後回穩，美匯指數高開後在98.80附近受阻，歐元則在1.1450附近反彈上1.15，現時20天平均線是支持，維持低位吸納的部署。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1470
|1.1570
|1.1420
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.3380
|1.3450
|1.3340
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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