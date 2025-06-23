23/06/2025 11:59

《匯海威言－毛偉廉》美伊局勢惡化，金油價格看漲

《匯海威言》美軍周日（22日）突襲伊朗核設施，伊朗揚言將報復美國在中東的利益。隨後，伊朗國會於當晚表決通過封鎖霍爾木茲海峽，市場預期此舉將推升本周國際油價大幅上行。黃金方面，避險情緒支撐金價續升，但升勢會否擴大，則視乎伊朗會否進一步攻擊美軍中東據點。除地緣政治風險外，市場亦聚焦本周美國聯儲局主席鮑威爾的最新言論，尋找未來利率政策走向的線索。



上周四（19日）聯儲局維持利率在4.25厘至4.5厘不變，從最新點陣圖來看，官員預期年內將再加息兩次、累計50個基點，與3月時的預測一樣。然而，經濟前景則較先前悲觀：2025年GDP增長預測由1.7%下調至1.4%，核心PCE通脹由2.8%上調至3.1%，失業率預測亦由4.4%上調至4.5%。整體而言，聯儲局下調經濟增長預期並上調通脹與失業率預估，顯示滯脹風險有所升溫。主席鮑威爾當晚的言論整體仍是偏向鷹派，他強調通脹仍高於目標，並表示貨幣政策仍需「適度限制經濟」，暗示短期內不急於降息。會後，美元匯價輕微上升，上周五（20日）美元指數收報98.71。



金價預計將維持溫和升勢，至於會否出現大幅飆升，仍取決於地緣局勢的進一步演變，特別是伊朗會否針對美軍在中東地區的設施發動報復攻擊，以及美方會否再次打擊伊朗境內其他目標。



目前可排除伊朗對美國本土（包括關島）發動攻擊的可能性，因伊朗的導彈最遠射程約2000公里，尚不足以覆蓋上述區域。然而，其導彈射程足以涵蓋整個中東地區，顯示具備打擊部署於紅海及其他中東海域的美軍艦隊之能力。若伊朗直接以導彈攻擊美軍軍艦，預料將引發市場強烈避險情緒，金價有機會大幅飆升，甚至突破每盎司3500美元的歷史高位，並有望進一步創新高。



*本周金價及國際油價預測*



金價方面，現貨金於上周五收報每盎司3368美元。若本周美伊雙方未有進一步軍事行動，金價有望溫和上升，主要受以色列與伊朗衝突持續升溫影響，特別是伊朗近日對以色列的導彈攻勢日益激烈，預料金價或上試6月16日高位3451美元的技術阻力位。然而，若美伊雙方爆發直接軍事衝突，金價不排除加速上行，甚至再度挑戰歷史高位3500美元，並有機會持續創新高；下方關鍵支撐位則位於3293美元（6月9日低位）。投資者應密切關注中東局勢變化與市場避險情緒發展。



油價方面，周日晚伊朗國會通過封鎖霍爾木茲海峽的決議，目前尚待安全部門最終拍板，截稿前仍未有明確結論。值得注意的是，全球約20%的原油出口需經該海峽運送，一旦封鎖成真，勢將觸發供應緊張，推升國際油價。



技術面來看，紐約期油有望上試每桶77.58美元（6月20日高位）阻力位，若突破，下一關注目標為每桶80.59美元（1月16日高位）；下方重要支持位則在69.38美元（6月16日低位）。儘管市場部分分析認為，若中東局勢持續升溫，油價或升至每桶100美元，但筆者認為此預期仍需審慎看待。主因在於全球經濟增長放緩，以及貿易戰影響下，原油需求疲弱，構成中長線油價下行的壓力。因此，即使油價短期飆升，恐屬階段性反彈，長線趨勢仍偏向疲軟。



*本周經濟焦點一覽*



周二及周三（24日、25日）

22:00 美國聯儲局主席鮑威爾發表講話，市場關注其對通脹與利率展望的最新態度。



周四（26日）

00:00 美國財政部標售5年期國債（上次中標利率：4.071%）

20:30 美國5月耐用品訂單（預測值：+0.1%，前值：-6.3%）

20:30 美國第一季GDP年化季率終值（預測值、前值：-0.2%）



周五（27日）

00:00 美國財政部標售7年期國債（上次中標利率：4.194%）

20:30 美國5月核心PCE物價指數（按年）（前值：+2.5%）



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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