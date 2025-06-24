24/06/2025 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.23 145.94 144.99 歐元/美元 1.1591 1.1623 1.1580 英鎊/美元 1.3580 1.3594 1.3535 美元/瑞郎 0.8120 0.8132 0.8105 美元/港元 7.8498 7.8500 7.8497

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1550 1.1650 1.1510 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.3550 1.3670 1.3500 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一歐美國家分別公布6月SPGI服務業及製造業採購經理指數，德國跟法國表現比較參差，法國兩個數據都見下滑，而德國則有回升。英國方面，製造業及服務業PMI都有改善，服務業連續3個月高於50水平。美國兩個數據都處於擴張水平，製造業維持於52，服務業則由53.7回落至53.1，兩者都強於預期。隨後公布的美國5月成屋銷售年化總數升至403萬間。但因美聯儲官員釋放鴿派言論抵消了數據的利好，美聯儲局副主席鮑曼表示，就業市場的風險已超越關稅可能帶來的通脹憂慮，將支持最早7月降息；另一位委員古爾斯比指貿易政策對經濟影響放緩，對通脹衝擊亦有限，局方可能會重新啟動降息。美國總統特朗普在社交平台發文指，以色列和伊朗已完全同意全面停火，消息得到伊朗高級官員的證實。避險需求急降，美匯指數、油價及金價都下跌，美匯指數跌至兩年多新低，若美聯儲局提早降息，美匯下行風險仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。