24/06/2025 16:24
《美元走勢－羅明立》若聯儲提早降息，美匯下行風險仍較大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.23
|145.94
|144.99
|歐元/美元
|1.1591
|1.1623
|1.1580
|英鎊/美元
|1.3580
|1.3594
|1.3535
|美元/瑞郎
|0.8120
|0.8132
|0.8105
|美元/港元
|7.8498
|7.8500
|7.8497
《美元走勢》星期一歐美國家分別公布6月SPGI服務業及製造業採購經理指數，德國跟法國表現比較參差，法國兩個數據都見下滑，而德國則有回升。英國方面，製造業及服務業PMI都有改善，服務業連續3個月高於50水平。美國兩個數據都處於擴張水平，製造業維持於52，服務業則由53.7回落至53.1，兩者都強於預期。隨後公布的美國5月成屋銷售年化總數升至403萬間。但因美聯儲官員釋放鴿派言論抵消了數據的利好，美聯儲局副主席鮑曼表示，就業市場的風險已超越關稅可能帶來的通脹憂慮，將支持最早7月降息；另一位委員古爾斯比指貿易政策對經濟影響放緩，對通脹衝擊亦有限，局方可能會重新啟動降息。
美國總統特朗普在社交平台發文指，以色列和伊朗已完全同意全面停火，消息得到伊朗高級官員的證實。避險需求急降，美匯指數、油價及金價都下跌，美匯指數跌至兩年多新低，若美聯儲局提早降息，美匯下行風險仍然較大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1550
|1.1650
|1.1510
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.3550
|1.3670
|1.3500
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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