25/06/2025 15:21
《美元走勢－羅明立》數據疲軟及以伊停火，美匯跌至97.30
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.32
|145.34
|144.61
|歐元/美元
|1.1614
|1.1631
|1.1604
|英鎊/美元
|1.3626
|1.3630
|1.3611
|美元/瑞郎
|0.8055
|0.8057
|0.8043
|美元/港元
|7.8498
|7.8500
|7.8497
《美元走勢》美國第一季度經常帳赤字擴大至4502億美元，是有紀錄而來最大逆差，主要受商品赤字大幅上升，直接本地投資因關稅的不確定性導致下跌的影響；此外，美國6月諮商會消費者信心指數不升反跌，由98跌至93.0。美國聯儲局主席鮑威爾在國會的講話，較近日其他委員的貨幣政策立場較為審慎，雖然提到有機會提早降息，但認為局方目前處於有利位置，能夠耐心等待更多數據再考慮調整貨幣政策，同時重申關稅對推高物價的可能性。由於數據疲軟以及以伊同意停火，美匯指數繼續偏軟，跌至97.30附近。歐元在1.1640附近受阻，但回調幅度不大，初步支持在1.1580及1.1530。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1560
|1.1670
|1.1520
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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