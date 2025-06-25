25/06/2025 15:21

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.32 145.34 144.61 歐元/美元 1.1614 1.1631 1.1604 英鎊/美元 1.3626 1.3630 1.3611 美元/瑞郎 0.8055 0.8057 0.8043 美元/港元 7.8498 7.8500 7.8497

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1560 1.1670 1.1520 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國第一季度經常帳赤字擴大至4502億美元，是有紀錄而來最大逆差，主要受商品赤字大幅上升，直接本地投資因關稅的不確定性導致下跌的影響；此外，美國6月諮商會消費者信心指數不升反跌，由98跌至93.0。美國聯儲局主席鮑威爾在國會的講話，較近日其他委員的貨幣政策立場較為審慎，雖然提到有機會提早降息，但認為局方目前處於有利位置，能夠耐心等待更多數據再考慮調整貨幣政策，同時重申關稅對推高物價的可能性。由於數據疲軟以及以伊同意停火，美匯指數繼續偏軟，跌至97.30附近。歐元在1.1640附近受阻，但回調幅度不大，初步支持在1.1580及1.1530。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。