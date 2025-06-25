25/06/2025 09:53

《真知灼見－溫灼培》聯儲局似最快也要待9月才減息

《真知灼見》雖然美國聯儲局副主席與芝加哥地區聯儲行長異口同聲支持盡早減息刺激經濟，且中東局勢緩和亦推低了油價，但於昨晚國會聽證會上發言時，聯儲局主席鮑威爾堅決表示對通脹的憂慮。他指，高關稅將會逐步推高通脹，而這情況到了今年夏季料將開始浮現，屆時將視乎情況，考慮是否減息。另外，鮑威爾更明確表明他不會支持於7月議息會減息，亦不願意給予一個實際減息的時間表，只謂現階段談論減息是言之尚早。



不過，鮑威爾在昨晚的講話中特別提到會關注6月和7月的通脹數字，並表示如果通脹得到控制，他將立即考慮減息。由於7月的CPI通脹數字最快要等到8月12日才能公布，而聯儲局最關注的PCE通脹數字更要等到8月29日才會公布，而8月恰好沒有議息會，因此，即使美國通脹問題得到解決，聯儲局最快也要等到9月18日的議息會才能考慮減息。這一時間安排，與利率期貨市場的預測相符。



雖然聯儲局不急於減息，但隨著中東局勢緩和，美股持續上升，標普500指數昨晚更接近於2月19日創下的歷史高位收市。美元則繼續承壓，外幣相應上升。然而，金價表現不佳，昨晚一度跌破3300美元的心理關口，但今早在亞洲市場回升至3326.8美元。看來，金價繼年初至4月中的大幅上升後，仍在進行整固中。



*以伊停戰能維持多久？*



最後轉看中東最新局勢。根據《路透社》報道，美國情報部門初步估計，是次美國對伊朗核設施的轟炸並未摧毀該設施，只能將伊朗的核計劃延遲數月。由於美國與以色列堅持要求伊朗無核化，市場對於美以與伊朗達成的停戰協議能否持久感到擔憂。這一情況解釋了紐約期油昨晚上漲71美仙或1.1%，以65.08美元收市的原因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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