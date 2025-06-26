26/06/2025 16:01
《美元走勢－羅明立》中東局勢明顯緩和，美匯續偏軟
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.11
|144.97
|144.04
|歐元/美元
|1.1711
|1.1717
|1.1668
|英鎊/美元
|1.3736
|1.3741
|1.3677
|美元/瑞郎
|0.8013
|0.8044
|0.8011
|美元/港元
|7.8496
|7.8498
|7.8468
《美元走勢》美國5月新屋銷售由74.3萬間跌至62.3萬間，為去年11月以來新低。美聯儲局鮑威爾表示，今次關稅規模較特朗普首任時推出的大得多，美聯儲局缺乏先例及經驗，因此需要謹慎應對。他指出，隨著更多的貿易協議達成，或可容許局方考慮恢復降息。另一官員柯林斯稱，當前是保持耐心和謹慎的時候，今年稍晚有可能減息。
日本央行鷹派審議委員田村直樹表示，即使面對美國關稅政策及中東局勢等不確定性，日本央行也可能需要果斷加息以應對通脹風險。他指出通脹可能比預期更早達到央行的2%目標水平。以伊兩國確認達成停火，而以色列與哈馬斯的和談似乎亦取得進展，中東局勢明顯緩和。美匯繼續偏軟，關注英鎊在1.3750及歐元在1.1720附近的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1710
|1.1600
|1.1740
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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