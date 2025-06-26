26/06/2025 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.11 144.97 144.04 歐元/美元 1.1711 1.1717 1.1668 英鎊/美元 1.3736 1.3741 1.3677 美元/瑞郎 0.8013 0.8044 0.8011 美元/港元 7.8496 7.8498 7.8468

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1710 1.1600 1.1740 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月新屋銷售由74.3萬間跌至62.3萬間，為去年11月以來新低。美聯儲局鮑威爾表示，今次關稅規模較特朗普首任時推出的大得多，美聯儲局缺乏先例及經驗，因此需要謹慎應對。他指出，隨著更多的貿易協議達成，或可容許局方考慮恢復降息。另一官員柯林斯稱，當前是保持耐心和謹慎的時候，今年稍晚有可能減息。日本央行鷹派審議委員田村直樹表示，即使面對美國關稅政策及中東局勢等不確定性，日本央行也可能需要果斷加息以應對通脹風險。他指出通脹可能比預期更早達到央行的2%目標水平。以伊兩國確認達成停火，而以色列與哈馬斯的和談似乎亦取得進展，中東局勢明顯緩和。美匯繼續偏軟，關注英鎊在1.3750及歐元在1.1720附近的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。