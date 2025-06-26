26/06/2025 17:22

《融「匯」貫通－陳欣諾》部署日圓升值輪證資金流創3個月最多

《融「匯」貫通》中東地緣風險降溫，市場從新聚焦環球主要經濟體的增長前景及通脹情況，以評估下半年環球利率政策。美匯指數於3年低位徘徊，聯儲局主席鮑威爾本周於國會聽證會表示，如通脹放緩或有可能重新減息。另一邊廂，日本央行6月份議息紀錄顯示，委員普遍認為通脹高於預期，其中一名委員田村直樹更指，央行應立即考慮加息。美日息差走勢自然成為匯市投資者最關心的議題之一。



日本30年國債息率自上月一度突破3厘大關後暫時回落至2.9厘水平，債市投資者對央行官員言論似乎暫未見太大反應。不過近日本港輪場資金流或反映投資者對日圓後市較為樂觀，今個月以來#，日圓兌港元認購證及美元兌日圓認沽證（即部署日圓兌美元升值）的名義價值淨流入合計逾3850萬美元，相當於逾3億港元，為3月以來最多。



日本通脹壓力是否如日本央行官員所料有升溫風險？彭博智庫近日發表了一篇評論文章，深入探討了日本經濟及通脹最新情況。彭博智庫資深日本經濟師Taro Kimura套用了「SHOK經濟模型」（下文簡稱為SHOK模型）分析及預測不同因素對宏觀經濟的影響，此模型設計與日本央行的主要宏觀模型基本一致，可模擬不同經濟場景及風險事件下經濟前景的變化。



文章提出，自5月1日日本央行發表通脹展望之後，原油價格一度上升了逾15美元，雖然油價因中東局勢本周有所緩和而回落，但其升幅或仍足以引發日本央行對通脹上行風險的擔憂。



彭博經濟師將15美元的油價升幅代入SHOK模型，結果顯示日本通脹將上升0.4個百分點，考慮到目前日本通脹率已達3.5%，在這場景假設下，通脹於明年全年或仍將高於日本央行2%的目標。



另一方面，彭博經濟師亦將日本首相石破茂向日本合資格國民提供現金補貼的計畫代入模型，結果反映這潛在政策對通脹額外提升0.2個百分點。不過文章提到，從模型推算結果顯示，油價上升及政府財政支出增加短期或會推高通脹，不過長期而言，影響會逐步減弱。



到底日本央行會否將此次油價上升的因素視之為第三次的「石油衝擊」？彭博經濟師認為日本央行將以史為鑑，提前進行加息，不過市場看法或較為審慎，據彭博隔夜調期利率數據反映，利率期貨交易員認為日本央行今年不會進一步加息的機會率有近一半。而彭博於本月11日發布的調查結果顯示，53名受訪的經濟學家當中，認為7月加息的只佔8%，認為10月及明年1月加息的經濟學家佔比則分別為30%及34%。



日本央行將於7月更新最新通脹及經濟展望，到底加息是否逼在眉睫，投資者可從中尋找更多線索。《摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部經理 陳欣諾》



資料來源：彭博資訊



#資金流數據截至2025年6月24日港股收市



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