27/06/2025 16:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.40 144.81 144.18 歐元/美元 1.1711 1.1727 1.1685 英鎊/美元 1.3736 1.3750 1.3721 美元/瑞郎 0.7987 0.8018 0.7986 美元/港元 7.8499 7.8500 7.8491

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1670 1.1780 1.1620 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至23.6萬，低於預期及前值的24.5萬。美國5月耐用品訂單按月大幅增長16.4%，是2014年7月以來最大增幅；5月成屋簽約銷售指數按月升1.8%，亦遠超預期。但美國第一季度實際GDP終值收縮擴大至0.5%，個人消費者支出終值由增長1.2%大幅下調至僅增長0.5%，創下自新冠疫情爆發以來的最弱季度表現。而核心PCE物價指數則上修至3.5%，反映通脹壓力仍在。數據公布後，美匯指數先跌後回升，曾經重上97，但未能繼續造好。美匯中線仍然看跌，今晚(27日)的6月核心PCE物價指數預期會略為回升，留意能為給美元帶來短線反彈的機會。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。