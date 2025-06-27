27/06/2025 16:44
《美元走勢－羅明立》美匯曾重上97，中線仍然看跌
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.40
|144.81
|144.18
|歐元/美元
|1.1711
|1.1727
|1.1685
|英鎊/美元
|1.3736
|1.3750
|1.3721
|美元/瑞郎
|0.7987
|0.8018
|0.7986
|美元/港元
|7.8499
|7.8500
|7.8491
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至23.6萬，低於預期及前值的24.5萬。美國5月耐用品訂單按月大幅增長16.4%，是2014年7月以來最大增幅；5月成屋簽約銷售指數按月升1.8%，亦遠超預期。但美國第一季度實際GDP終值收縮擴大至0.5%，個人消費者支出終值由增長1.2%大幅下調至僅增長0.5%，創下自新冠疫情爆發以來的最弱季度表現。而核心PCE物價指數則上修至3.5%，反映通脹壓力仍在。數據公布後，美匯指數先跌後回升，曾經重上97，但未能繼續造好。美匯中線仍然看跌，今晚(27日)的6月核心PCE物價指數預期會略為回升，留意能為給美元帶來短線反彈的機會。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1670
|1.1780
|1.1620
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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