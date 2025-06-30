30/06/2025 17:17

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.94 144.76 143.80 歐元/美元 1.1734 1.1751 1.1712 英鎊/美元 1.3718 1.3741 1.3708 美元/瑞郎 0.7977 0.7994 0.7973 美元/港元 7.8498 7.8499 7.8495

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1700 1.1800 1.1655 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月個人支出按月跌0.1%，個人收入亦按月收縮0.4%，數據都較預期差；至於反映通脹的5月核心PCE物價指數按年由2.5%加速至2.7%。這兩組數據似乎顯示消費下降的同時通脹有所上升，整體經濟並不理想。美國就關稅談判提供的90天暫緩期即將到期，特朗普表示不打算延長，未達成協議的國家，將面臨懲罰性關稅。日本及加拿大跟美國的貿易談判並不順利，會影響市場對物價上升的預期。歐元區6月工業景氣指數及經濟景氣指數分別跌至-12及94，消費者信心指數終值維持於-15.3。數據未見亮麗但無阻歐元繼續走強，美國在特朗普二進宮帶來很多的不確定性，削弱當地市場的投資吸引力，資金繼續從美國流入歐洲，歐元被推高至1.1750，有機會挑戰1.1900。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。