30/06/2025 17:17
《美元走勢－羅明立》關稅90天暫緩期將盡，資金續流入歐洲
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.94
|144.76
|143.80
|歐元/美元
|1.1734
|1.1751
|1.1712
|英鎊/美元
|1.3718
|1.3741
|1.3708
|美元/瑞郎
|0.7977
|0.7994
|0.7973
|美元/港元
|7.8498
|7.8499
|7.8495
《美元走勢》美國5月個人支出按月跌0.1%，個人收入亦按月收縮0.4%，數據都較預期差；至於反映通脹的5月核心PCE物價指數按年由2.5%加速至2.7%。這兩組數據似乎顯示消費下降的同時通脹有所上升，整體經濟並不理想。美國就關稅談判提供的90天暫緩期即將到期，特朗普表示不打算延長，未達成協議的國家，將面臨懲罰性關稅。日本及加拿大跟美國的貿易談判並不順利，會影響市場對物價上升的預期。
歐元區6月工業景氣指數及經濟景氣指數分別跌至-12及94，消費者信心指數終值維持於-15.3。數據未見亮麗但無阻歐元繼續走強，美國在特朗普二進宮帶來很多的不確定性，削弱當地市場的投資吸引力，資金繼續從美國流入歐洲，歐元被推高至1.1750，有機會挑戰1.1900。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1700
|1.1800
|1.1655
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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