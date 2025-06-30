30/06/2025 12:02

《匯海威言－毛偉廉》美元跌近超賣區，本周料技術性反彈

《匯海威言》上周多項利好消息推高市場對美國聯儲局提前減息的預期，美股三大指數上升，美元走弱。地緣政治降溫及中美關係改善，減低避險需求，金價回落。本周焦點在美國6月就業數據及鮑威爾講話。由於美元逼近超賣區、美股接近超買區，須留意短線技術性回調風險。



*停火協議令金價回落*



以色列與伊朗於上周二（24日）達成停火協議，結束為期近兩周的激烈軍事衝突。該消息迅速為避險情緒降溫，金價自高位回落，從每盎司3372美元下跌至上周五（27日）收市的3274美元，停火消息導致金價跌近97美元。



*減息預期升溫，推動股匯市走勢*



美國國會於6月24至25日舉行聽證會，聯儲局主席鮑威爾明言：「只要通脹持續放緩，就可能提前減息。」此言論進一步強化市場對寬鬆政策的預期，推動美元走軟，美股三大指數大幅上漲。



*中美達成稀土貿易協議*



特朗普於上周四（26日）宣布，美國已於上周三（25日）與中國簽署一項貿易協議，內容涉及中國恢復對美國出口稀土，美方則承諾取消部分對中貿易限制。中國官方亦於翌日確認協議框架細節。該協議集中於稀土領域，未涵蓋高科技出口管制等敏感議題，關稅戰露曙光，避險情緒降溫令金價進一步回落。



*經濟數據顯示通脹略升，消費卻急劇放緩*



上周五美國公布5月PCE通脹指標，年增率達2.7%，略高於預期與前值2.6%。儘管通脹略為升溫，但5月個人消費與支出卻大幅萎縮（5月個人收入結果是-0.4%，預測是+0.3%，前值是+0.7%；5月個人支出結果是-0.1%，預測是+0.1%，前值是+0.2%），顯示內需明顯放緩，進一步加深市場對聯儲局即將提前減息的預期。美元指數應聲下跌，上周五低收於97.40；同時，美股進一步上漲，標普與納指齊創歷史新高。



*技術面觀察，短線或迎逆轉*



從技術面來看，美元指數於周線圖的14日RSI已跌至29，處於超賣區間；而美股三大指數於日線圖中的RSI均接近70，進入超買區。若未有新增利好消息，本周市場或出現技術性回調，風險需審慎評估。



*本周重要消息*



周二（1日）

22:00 聯儲局主席鮑威爾發言



周四（3日）

20:30 美國6月非農業新增職位，預測是增加12萬個，前值是13.9萬個；6月失業率，預測是4.3%，前值是4.2%；6月平均時薪，預測是+0.3%，前值是+0.4%。



本周金價展望：短線回調壓力仍在，長線仍看漲。



隨著地緣政治風險降溫，及中美貿易關係出現緩和跡象，本周金價或延續回調走勢。不過，市場對美國高企的債務依然關注，令金價下行空間或有限，長線走勢仍偏向看漲。



從技術面觀察，金價下方初步支撐位於每盎司3245美元（5月29日低點），若失守，將有機會進一步下探3120美元（5月15日低位）；上方則以3399美元（6月23日高位）為重要阻力區，若突破，將有望扭轉短期回調趨勢。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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