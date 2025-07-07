07/07/2025 16:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.03 145.16 144.23 歐元/美元 1.1755 1.1791 1.1749 英鎊/美元 1.3622 1.3658 1.3603 美元/瑞郎 0.7954 0.7955 0.7936 美元/港元 7.8500 7.8500 7.8498

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1715 1.1815 1.1670 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(4日)美國獨立日休市一日，匯市相對平靜。美國總統特朗普及財長貝森特分別指短期內會有多個國家能達成協議，而仍然未能談妥關稅的國家，將會在8月1日起恢復到4月時的徵收關稅水平。馬斯克跟特朗普的矛盾愈鬧愈大，馬斯克表示會成立一個新的政黨，暫時事件對金融市場影響甚微。歐元區5月PPI按月收縮0.6%，較4月有改善但差過預期，年率增長0.3%，符合預期。由於美國假期，金融市場交投淡靜，美匯靠近97附近窄幅上落，市場關注近期有多少國家能與美國談妥關稅的問題，以消除一些不確定性。由於上周四(3日)公布的非農就業數據較預期好，美匯指數略為反彈，但受特朗普的「大而美法案」通過的影響，美國的財政赤字將有所增加，加上美國國內分歧情況有增無減，投資者對美元的信心短期難以恢復，97.50附近會有阻力，繼續高位做空美元。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。