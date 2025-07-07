07/07/2025 16:14

《真知灼見－溫灼培》對等關稅成本周焦點

《真知灼見》受制於債務上限，美國政府自今年1月2日起便無法大規模發債，這使得特朗普政府一直面臨資金短缺的困境。隨著《大而美法案》的通過，該法案中又包括提高美國政府5萬億美元的債務上限，相信特朗普政府將不會猶豫，於短期內迅速大舉發債。鑑於現今美國政府已存在高達36.2萬億美元債務，倘短期內債務邁向40萬億美元，料會進一步削弱市場對美元的信任，並成為首個不利美元的因素。



儘管美國5月PCE核心年通脹率高企於2.7%，且6月的就業數字相對強，從數字來看，聯儲局確無即時減息的壓力。然而，為降低特朗普政府的發債成本，聯儲局又會否作出一定配合提前減息呢？若這情況發生，又將是另一利淡美元的因素。但當然，按現今利率期貨市場顯示，聯儲局7月減息機率是接近零，8月無議息會，到9月減息才100%。



本周三（9日）「對等關稅」的暫緩期將屆滿，但目前與美國達成貿易協議的國家仍寥寥可數。在這問題上，上周美國總統特朗普指，未能在7月9日期限前與美國達成貿易協議的國家，將可能在8月1日面臨10%至最高70%的關稅。不過對此，市場普遍解讀為特朗普延後了關稅談判的最後期限，現今重點是歐盟及日本這些主要經濟體與美國將達成一個怎麼樣的關稅率。就讓我們密切留意事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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