07/07/2025 11:27

《匯海威言－毛偉廉》關稅豁免快到期，料金價持續高企

《匯海威言》特朗普推行的「對等關稅」暫緩期將於本周正式到期，市場聚焦白宮是否會延長期限，懸念將在未來幾周揭曉。同時，美國國會已正式通過《大而美法案》，將債務上限推升至5萬億美元。隨著財政壓力升溫，市場亦需關注評級機構是否會再次下調美國信用評級，引發更廣泛的金融震盪。



本周三（9日）是特朗普推行的「對等關稅」豁免期正式屆滿之日，預計特朗普在關稅生效日（8月1日）前，爭取時間與多國達成協議。截至目前，僅英國與越南成功與美國達成協議，歐盟、日本、韓國等主要貿易夥伴的談判仍未取得突破。歐盟已表明將採取反制措施，準備對總值達210億歐元的美國商品徵收報復性關稅，若特朗普最終不延長豁免期，貿易戰升溫風險急劇上升。如歐盟、日本維持強硬姿態，預料美元將進一步走弱，而美股三大指數亦可能自接近歷史高位出現深度調整。投資者需密切關注特朗普未來的相關言論與政策動向。



儘管特朗普曾多次表示不打算延長豁免期，並於7月5日透露已向多國發出關稅通知信，看似是為8月1日正式生效前擺出強硬姿態，但筆者認為仍存在延長可能。根據其過往作風，例如TikTok事件中多次延後禁令期限，特朗普常因國內反對聲音而調整政策。目前美股處於歷史高位，若因關稅引發大幅回調，將對其金主與中期選舉構成壓力。此外，根據《新聞周刊》6月底的民調顯示，特朗普支持度已不斷下滑：滿意度43%、不滿意度53%，淨支持率為-10%，創下自4月29日以來最低紀錄。此一民意走勢對他在明年中期選舉構成不利。



綜合以上因素，筆者預測特朗普態度可能慢慢軟化，並利用關稅生效前的幾星期，爭取時間與多國談判，建議投資者密切留意本周白宮的政策走向與談判進展。



*《大而美法案》或引發評級機構進一步降美國信貸評級*



特朗普於上周五（4日）正式簽署備受爭議的《大而美法案》，法案核心包括將企業稅率由21%大幅下調至15%，刺激美股三大指數上周創下新高，市場氣氛持續樂觀。然而，法案同時削減社會福利並擴大軍事支出，最受關注的是將美國債務上限推升至5萬億美元，遠高於拜登時期的水平。此舉引發市場對美國財政可持續性的憂慮。目前，美國已失去三大國際評級機構的最高信用評級。根據穆迪、標普與惠譽的分析，評級下調的主因在於美國外債與財政赤字急速攀升，而政府至今未提出有效的削減開支與減債方案。《大而美法案》雖有部分減少開支措施，但金額相對微小，反而進一步擴大發債規模。因此，市場不排除評級機構將再次下調美國主權信用評級，這可能對美元走勢構成持續下行壓力。投資者宜密切關注評級機構未來的評論與評估動向，以掌握潛在風險。



*本周美元與黃金走勢展望*



美元技術面分析：關稅問題仍不明朗，料美元持續下滑。



上周五美元指數收報97.18，周線圖呈現「上升型十字星」，暗示後市可能反彈。然而，美元走勢仍高度依賴關稅政策是否延長。下方重要支撐位為96.54（2022年2月28日低點），若失守，可能進一步下探94.63（2022年1月10日低點）。上方阻力位為99.42（6月23日高點）。



黃金技術面分析：關稅明朗化前，料金價持續高企，緩步上升。



現貨金近期窄幅震盪，日線圖顯示仍於敏感三角形區間內。市場等待重大消息作突破，關稅政策是否延長將是關鍵觸發因素之一。上方阻力位為3371美元（6月24日高點），下方支撐位為3247美元（6月30日低點）。



*本周重要事件*



周四（10日）

美國聯儲局將公布6月會議紀錄，市場可望從中尋找利率政策線索。



周五（11日）

美國財政部拍賣30年期國債，上次中標利率為4.844%。此拍賣結果將反映市場對長期利率與財政赤字的信心。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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