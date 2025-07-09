09/07/2025 10:35

《真知灼見－溫灼培》論日債息、銅價及澳央行議息

《真知灼見》先看日本債息變化。隨著美國特朗普政府在「對等關稅」談判上不斷對日本施加壓力，日本央行似乎放寬了對20年期國債孳息率的操控，容許其上升，以作為反制特朗普政府的手段。日本20年期債券孳息率周一（7日）上破2.4%後，昨日（8日）進一步突破2.5%，今日（9日）在東京早市報2.504%。回顧今年5月23日，日本20年期債息一度上破2.6%，隨即引發市場恐慌，市場擔心全球資金會因高債息率而回流日本，導致美股標普500指數一度跌穿5800點。現在日本20年期債息再次接近2.6%水平，投資者需提高警惕。



*銅價升料屬短暫*



轉看銅價。紐約期銅昨晚高見每磅5.5955美元，創下新歷史高位，今早在亞洲市場報價為5.4685美元。回顧銅價上次的歷史高位，是在3月26日所創的5.2770美元。今年以來，紐約期銅價格已上漲了40%。然而，這次銅價的上升，並未見帶動銀價或金價上揚。此次銅價大幅上升的原因，是美國總統特朗普昨晚宣布有意對進口銅徵收50%關稅，這使得美國的銅進口商急於進行採購。雖然這一情況短期內可能會支撐銅價，但從長遠來看，銅價的走勢仍需關注供求因素。銅的用途廣泛，主要用於建築、重型機械製造、電線電纜及電動車等領域，因此常被稱為全球經濟的晴雨表，因其需求與全球經濟狀況密切相關。儘管目前銅價的上漲可能是短期現象，但如維持現今狀況時間一長，鑑於其廣泛應用，需警惕可能會引發全球通脹。



*澳央行不減息刺激澳元反彈*



最後回看澳洲央行議息會。在昨日的議息會上，澳央行宣布維持利率不變於3.85厘的水平，令市場感到意外。會前，市場對澳央行減息的預期達到100%。澳央行在聲明中表示，希望觀察更多數據以確認通脹回落後再作減息決定。由於澳洲的通脹率已重返該行定下的2%至3%目標範圍，這使市場普遍預期本周會減息。因澳央行未減息，昨日澳元顯著回升，今早在亞洲市場報65.29美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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