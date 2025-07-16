16/07/2025 16:31
《美元走勢－羅明立》美匯造好，50天線料有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.75
|149.18
|148.64
|歐元/美元
|1.1624
|1.1626
|1.1603
|英鎊/美元
|1.3407
|1.3417
|1.3383
|美元/瑞郎
|0.8006
|0.8022
|0.8005
|美元/港元
|7.8500
|7.8500
|7.8492
《美元走勢》美國6月CPI按年增長由2.4%加速至2.7%，為2月以來最高，符合市場預期。核心CPI則升至2.9%，略低於預期。而美國7月紐約聯儲製造業指數，由-16大幅反彈上5.5。交易員預測美聯儲在9月恢復降息，但機會暫時只略高於五成。美國財長貝森特首次明確表示，下一任美聯儲局主席的遴選程式已正式啟動，並呼籲鮑威爾應在卸任後辭去理事職務，以免對市場構成困擾。近期美聯儲局總部的改建工程引發市場的討論，甚至可能成為特朗普逼鮑威爾辭職的理由。美匯指數繼續造好，曾經升近98.50，亦是50天平均線附近，自2月中，美匯從未升越50天線，估計會有一定阻力。
歐元區及德國7月ZEW經濟景氣指數分別升至36.1及52.7，特朗普上周六表示會在8月1日向歐盟商品徵收30%關稅，歐元受美元強勢影響而持續調整，一度跌破1.16，現時50天線在1.1480，短線阻力在1.1660/1.1680，可留意在1.16以下分階段吸納歐元。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1650
|1.1560
|1.1690
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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