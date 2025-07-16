16/07/2025 16:31

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.75 149.18 148.64 歐元/美元 1.1624 1.1626 1.1603 英鎊/美元 1.3407 1.3417 1.3383 美元/瑞郎 0.8006 0.8022 0.8005 美元/港元 7.8500 7.8500 7.8492

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1650 1.1560 1.1690 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月CPI按年增長由2.4%加速至2.7%，為2月以來最高，符合市場預期。核心CPI則升至2.9%，略低於預期。而美國7月紐約聯儲製造業指數，由-16大幅反彈上5.5。交易員預測美聯儲在9月恢復降息，但機會暫時只略高於五成。美國財長貝森特首次明確表示，下一任美聯儲局主席的遴選程式已正式啟動，並呼籲鮑威爾應在卸任後辭去理事職務，以免對市場構成困擾。近期美聯儲局總部的改建工程引發市場的討論，甚至可能成為特朗普逼鮑威爾辭職的理由。美匯指數繼續造好，曾經升近98.50，亦是50天平均線附近，自2月中，美匯從未升越50天線，估計會有一定阻力。歐元區及德國7月ZEW經濟景氣指數分別升至36.1及52.7，特朗普上周六表示會在8月1日向歐盟商品徵收30%關稅，歐元受美元強勢影響而持續調整，一度跌破1.16，現時50天線在1.1480，短線阻力在1.1660/1.1680，可留意在1.16以下分階段吸納歐元。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。