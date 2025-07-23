23/07/2025 16:26

《廣匯論勢－鄭廣復》日息暫難升亦難減，圓匯橫行可好可淡

《廣匯論勢》特朗普入主白宮稍多過6個月，九個調查機構亦於7月22日公布美國人對其執政的滿意度，結果顯示滿意其執政的百分比介乎38%至45%，八個民調顯示對其不滿的百分比高於50%，最高為59%，只有Emerson College的民調低於50%(46%)，而滿意的百分比則為45%。換言之，該大學的民調是對特朗普給予最高滿意度及最低不滿，若不計其民調，則滿意度介乎38%至44%，不滿則介乎52%至58%，反映特朗普上任半年來的所作所為未獲多數美國人支持。



*民主共和爛橙壞桔*



雖未知特朗普能否修改《聯邦選舉法》，令其可以競逐下一屆總統選舉，以目前形勢來看，即使可以再次代表共和黨出戰，想必亦會戰敗，但現時民主黨可謂蜀中無大將，還看屆時有否擔大旗之人選。馬斯克表示會創立美國黨，明顯是看到美國在過去百多年來都是民主共和兩黨輪流執政，拜登在過去4年毫無作為，今屆特朗普則為所欲為，民眾已感到厭倦，馬斯克想必藉此染指政壇，但他是政治素人，縱有機會執政，亦不見得會做得比前任好！



閒話說過了，回到匯市。美匯指數仍處於100以下，從日線圖觀察，自5月上旬以來四度挑戰50日SMA（現約98.50）受阻回落，且今年以來，美匯指數仍呈一浪低於一浪形態，雖然周線圖走勢與9RSI呈底背馳，有望反彈，惟以目前計，美匯指數必須升破98.85，其後即使調整亦不能跌穿前底（現為96.38），才有望轉呈上升趨勢。



*歐息減無可減*



歐洲央行(ECB)本周四議息，市場料維持三大指標利率不變的機會較大。事實上，歐元區6月通脹率微升0.1個百分點至2%，但ECB隔夜存款利率只有2.15厘，可謂減無可減。行長拉加德亦在6月議息會後表示，ECB現時處於有利位置，市場解讀為暗示暫停減息，加上早前有ECB委員表示，歐元兌美元若升破1.20，將會產生問題，由此可見，ECB不希望歐元匯價太強，而1.20似乎就是紅線所在。從歐元兌美元日線圖看，即使匯價升破前頂1.1831，但很大可能與9RSI呈頂背馳，而近期的1.1557將成為雙頂頸線，假設歐元兌美元升至1.2000後見頂回落，跌穿頸線的量度下跌目標將是1.1114。



另外，美元兌日圓近日升至149水平後未能進一步挑戰150，市場擔心鮑威爾被炒或辭職，繼任者很可能順從特朗普要求而大幅減息，成為美元近期走弱的主要原因。美元兌日圓今早一度低見146.20，目前暫守穩在20日SMA(146.25)以上。日本央行行長植田和男6月表示，以現時0.5厘的指標利率水平，央行要透過減息去支持經濟的作用有限。由於日本仍未與美國達成有利該國的貿易協議，在高關稅下，央行不可能加息，減息更會令日圓走弱，加劇進口通脹，故相信美元兌日圓在一段時間內將維持在140至150之間上落。《資深市場分析師 鄭廣復》



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