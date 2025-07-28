28/07/2025 16:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.75 148.21 147.52 歐元/美元 1.1720 1.1771 1.1711 英鎊/美元 1.3434 1.3453 1.3407 美元/瑞郎 0.7962 0.7978 0.7945 美元/港元 7.8493 7.8496 7.8474

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1685 1.1770 1.1650 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月耐用品訂單按月跌9.3%，跌幅小於預期，美匯指數略為反彈。特朗普宣布美歐達成貿易協定，自8月1日起，對歐盟大多數商品徵收15%關稅，鋼鐵及鋁的進口，維持50%關稅。歐盟未來幾年會從美國進口7500億美元的能源、採購美國軍火及向美國投資6000億美元；歐盟各國則對美實行0關稅。然而，美歐對15%關稅協議是否覆蓋藥品和鋼鋁表述不一。至今，美國已經與歐日兩大貿易伙伴談妥，接下來將全力推進與中國的談判。歐元在1.18關口前受阻，1.1650為初步支持，歐洲央行未來是否降息將更依靠經濟數據來決定，可以低位吸納。英國7月Gfk消費者信心指數由-18跌至-19，但略好於預期；6月季調後零售銷售按月增長0.9%，核心銷售增長0.6%，都不及預期。英鎊近期缺乏利好，只能靠美元弱勢來支撐，1.3360是重要支持，若失守會跌向1.3250附近。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。