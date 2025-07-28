28/07/2025 16:19
《美元走勢－羅明立》美國與歐盟談妥關稅，歐元可低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.75
|148.21
|147.52
|歐元/美元
|1.1720
|1.1771
|1.1711
|英鎊/美元
|1.3434
|1.3453
|1.3407
|美元/瑞郎
|0.7962
|0.7978
|0.7945
|美元/港元
|7.8493
|7.8496
|7.8474
《美元走勢》美國6月耐用品訂單按月跌9.3%，跌幅小於預期，美匯指數略為反彈。特朗普宣布美歐達成貿易協定，自8月1日起，對歐盟大多數商品徵收15%關稅，鋼鐵及鋁的進口，維持50%關稅。歐盟未來幾年會從美國進口7500億美元的能源、採購美國軍火及向美國投資6000億美元；歐盟各國則對美實行0關稅。然而，美歐對15%關稅協議是否覆蓋藥品和鋼鋁表述不一。至今，美國已經與歐日兩大貿易伙伴談妥，接下來將全力推進與中國的談判。歐元在1.18關口前受阻，1.1650為初步支持，歐洲央行未來是否降息將更依靠經濟數據來決定，可以低位吸納。
英國7月Gfk消費者信心指數由-18跌至-19，但略好於預期；6月季調後零售銷售按月增長0.9%，核心銷售增長0.6%，都不及預期。英鎊近期缺乏利好，只能靠美元弱勢來支撐，1.3360是重要支持，若失守會跌向1.3250附近。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1685
|1.1770
|1.1650
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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