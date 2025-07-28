28/07/2025 10:46

《真知灼見－溫灼培》市場風險胃納增，不利美元

《真知灼見》在過去的周日（27日），歐美雙方終於就關稅問題達成框架協議。根據該協議，美國將對大部分歐盟進口商品僅徵收15%關稅，包括汽車在內，這一數字較原先美國威脅要徵收的30%有所減少。然而，鋼鋁產品的關稅仍將保持在50%水平。此外，根據協議，歐盟未來需向美國本土投資6000億美元，並需購買高達7500億美元的能源和軍備。相比之下，根據上周美日達成的貿易協議，日本輸往美國的貨品雖同樣要徵收15%關稅，並需向美國本土投資5500億美元，但就毋須額外購買美國商品。不過，日本則需要開放其本土農產及汽車市場予美國進入。因此，歐盟與日本分別與美國達成的貿易協議，各有其利弊，但對於歐日的出口商來說，15%關稅水平無疑是一個令人寬慰的消息。受此影響，今早在亞洲市場上，歐元略有上升，最新報1.1757美元。



*本周重點看中美貿易談判及聯儲局議息會*



回看本周，本周市場可謂充滿著不確定性。首先，在28日和29日，中美將在瑞典斯德哥爾摩展開新一輪貿易談判，市場普遍關注雙方能否達成和解協議。經過多輪博弈，雙方應已意識到彼此的貿易緊扣關係，因此不太可能再作無謂的衝突。如果這兩貿易大國能夠和解，對全球經濟發展將有助益。隨著全球經濟的持續繁榮，資金將更傾向於風險投資，從而可能拋售避險的美元，這將對美元造成不利影響。



31日，美國聯儲局將公布議息結果。維持息率不變在預期之中，但基於近期美國總統特朗普不斷向聯儲局主席鮑威爾施壓，要求減息並批評聯儲局耗巨資的建設項目，這使市場關注鮑威爾是否會在壓力下暗示提前減息，或甚至會透露提前離職。如果出現上述任何一種情況，預計將對美元匯率造成不利影響。



*料日本缺乏加息能力*



本周除了聯儲局的議息會議，還有周三（30日）的加拿大央行和周四（31日）的日本央行會議，市場普遍預期這兩家央行將維持利率不變。由於美日達成了貿易協議，市場對日本央行今年加息的預期有所增強，但我們認為日本實際上並沒有加息的條件。就讓我們拭目以待日本央行本周如何對此事件發表評論。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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