28/07/2025 11:33

《匯海威言－毛偉廉》中美談判關鍵時刻，資金選黃金還是美元？

《匯海威言》中美關稅談判在本周舉行，中國作為美國最大的貿易夥伴，一直以強硬態度回應特朗普推行的關稅政策，因此本次談判結果對全球金融市場影響深遠，甚至可能牽動美國聯儲局未來的利率政策走向。此外，美國本周將公布多項重要經濟數據，美、日、加央行亦有利率決議。市場普遍認為，中美談判結果將成為首要關注焦點，在結果揭盅前，金、股、匯料將呈區間徘徊，靜待談判結果。



截至上周，有五個主要國家與美國達成貿易協議，分別是英國、越南、印尼、菲律賓與日本，歐盟、加拿大及印度則正處於談判階段。隨著愈來愈多國家達成協議，市場情緒逐漸轉向樂觀，因此，上周美股三大指數連續多日走高，納指與標普指數更屢創新高；美元亦於周末前小幅回升，美元指數上周最低曾跌至97.11，上周五回升並收報97.64。



黃金方面，因關稅問題有少許曙光，避險情緒稍降，金價自上周高位每盎司3439美元，回落至3337美元收市，回吐近102美元。



然而，最受矚目的仍是中國－－美國最大貿易夥伴。中美第三輪貿易談判於周日至周三（27日至30日）在瑞典進行，而美方對中國關稅的暫緩措施將於8月12日到期，雙方將討論會否延長關稅生效日，故此輪談判結果相當敏感。若談判破裂，可能引發市場劇烈波動，金價亦有機會突破歷史新高；反之，若談判有突破進展，則金價短期內或出現顯著回吐。



儘管如此，黃金仍具長期上行潛力，因全球仍存在諸多不確定因素，包括美國債務壓力與地緣政治風險。本周4天的中美談判，勢將成為市場的焦點，預料金價將於區間內波動（3440美元至3320美元），市場會以謹慎態度靜待談判結果。



*本周黃金技術分析*



自4月以來，現貨黃金價格持續在敏感三角區收窄區間波動，上周走勢更進一步逼近三角形尾部，顯示突破局面快將來臨。筆者預期，本周的中美貿易談判結果或成為觸發點，推動金價突破技術區間。目前現貨金價上方關鍵阻力位為3440美元，若成功突破，有望挑戰歷史高點3500美元，甚至更高水平。



下方第一個支持位為3320美元，若失守，則可能下試6月30日低位3247美元。若3247美元未能守穩，下個技術支撐位將為3120美元（5月15日低位）。



*本周重要事項*



周一（28日）

中美貿易談判第二日



周二（29日）

中美貿易談判第三日



周三（30日）

中美貿易談判最後一日

20:30：美國第二季GDP增長，預測是+2.4%，前值是-0.5%。

21:45：加拿大央行議息，預測維持利率2.75厘不變。



周四（31日）

02:00：美國聯儲局議息，預測利率維持在4.25厘至4.5厘不變。

11:00：日本央行議息，預測利率維持在0.5厘不變。

20:30：美國6月年度核心個人消費支出物價指數，預測是2.8%，前值是2.7%。

21:45：美國7月芝加哥PMI指數，預測是41.8，前值是40.4。



周五（1日）

20:30：美國7月非農業新增職位，預測是增加10.8萬，前值是增加14.7萬。

20:30：美國6月失業率，預測是4.2%，前值是4.1%。

20:30：美國7月平均時薪增長，預測是0.3%，前值是0.2%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。