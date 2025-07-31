31/07/2025 09:59

《真知灼見－溫灼培》聯儲局今年減息僅只一次？

《真知灼見》今晨（31日）的議息會議後，美國聯儲局如市場預期，維持所有貨幣政策不變，息率保持在4.25厘至4.5厘的範圍內。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指出，該局在制定貨幣政策時，將會以控制通脹作為首要任務，而非考慮政府的借貸成本或房貸利率。他強調，特朗普的關稅政策為美國帶來的通脹風險相當高，因此在貨幣政策上必須謹慎行事。目前，聯儲局仍處於早期階段，去評估政府關稅政策對通脹、就業及經濟等所帶來的影響。



儘管距離聯儲局9月17日的議息會尚有兩個月的經濟數據可供參考，但鮑威爾的最新表態已讓市場感覺到該局不會急於在9月減息。根據利率期貨價格的變化，目前市場預計聯儲局在9月減息的機率已從會議前的七成降至僅有五成。即使是10月議息會，減息機率也僅為77%，要到12月才100%。



*美國經濟非想象理想*



確實，當前美國的失業率相對較低，僅為4.1%，而第二季經濟按年增長3%，成功扭轉了第一季0.5%的經濟收縮情況。然而，實際上美國經濟並非如想象中那樣理想。第二季的顯著增長，很大程度上是由於進口大幅減少所致，如果合併計算整個上半年的經濟表現，實際增長僅為1.2%。受到關稅影響，市場預計下半年美國經濟難以展現亮眼表現，甚至不排除全年經濟增長僅1.5%。若屬實，這將明顯低於2024年預測的2.8%增長率。



*延減息會增政府債務，不利往後經濟*



還有一點不容忽視，美國財政部於本周一（28日）宣布，將在第三季度內發行1萬億美元的債券，以補充其現金水平。財政部解釋，現金短缺的原因是特朗普的稅減方案於7月4日獲得國會通過。美國的債務目前已高達36.2萬億美元，如果在第三季度再增加1萬億，總債務將超過37萬億，並朝著40萬億邁進。面對政府債務的急劇上升，如果聯儲局不盡早減息，政府的發債成本將難免上漲，這將嚴重削弱美國未來的經濟發展。所以實在令人質疑聯儲局可否延至12月才減息，及今年僅減一次。



轉看市場即時反應。美股標普500指數昨晚只輕微跌0.12%，而受惠次季經濟反彈及高息支持，美匯指數攀上靠近100點水平，今早於亞洲市場報99.77。至於具指標性的美國10年期債券孳息率，則回升上4.364%。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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