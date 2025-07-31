31/07/2025 14:59

《廣匯論勢－鄭廣復》美匯下半年傾向持續走強

《廣匯論勢》美國聯儲局一如預期維持利率不變，會後聲明大致與6月相同，而昨天（30日）美國商務部公布第二季GDP首次預估，年率化後按季增長3%，大幅優於首季的收縮0.5%，但聯儲局在會後聲明指出，美國上半年經濟活動放緩，此外，當局指經濟前景的不確定性仍高。



聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上表示，雖然第二季GDP強勁增長3%，但上半年整體增長率僅1.2%，低於去年同期的2.5%，且將焦點放在上半年可將淨出口不尋常震盪對季度數據造成的波動平滑化。鮑威爾強調，經濟增長溫和主要反映消費者開支放緩，相反，企業的設備投資及無形資產則有所增長，而房地產活動則仍然疲弱。



*9月減息與否看就業數據*



另外，勞工市場仍然穩固，過去3個月平均每月增加15萬個職位，失業率仍處於4.1%的低位，薪酬升幅雖然持續放緩，但仍高於通脹率。整體而言，大部分指標反映勞工市場大致與就業最大化達至平衝。通脹方面，鮑威爾指服務業通脹持續放緩，但增加關稅推高了部分商品價格，近期的通脹預期亦已上升，但這已在基於市場的調查中反映出來，長遠仍與2%目標一致。



鮑威爾又指出，政府的政策不斷改變，對經濟的影響亦不確定，高關稅已對部分商品價格的影響更清晰，但對經濟活動及通脹的整體影響仍有待觀察。然而，合理的推斷，其對通脹的影響可能是短暫的，但亦可能更持久，而這個風險有需要評估及控制。鮑威爾又指，目前貨幣政策處於有利位置，即使表示當局並不急於減息，只是今次會議有兩名理事－－沃勒及鮑曼支持減息，亦是30年來首次有理事投反對票，若然就業數據持續轉差，9月減息機會增加。



*英鎊兌美元呈頭肩頂*



美元匯價走強，歐元兌美元低見1.1401，50日SMA(1.1575)亦已失守，本周以來最大跌幅達到370點子，是2020年4月以來最大單周跌幅，後市傾向下試1.1000後才有望回穩。英鎊兌美元更已處於第二輪的跌浪，技術上已跌穿日線圖的頭肩頂頸線，量度下跌目標約為1.2950，與調整今年以來最大升幅之50%所及的1.2944接近，但以英鎊的波動性，很大可能調整今年上半年最大升幅之61.8%，至1.2744才有望回穩。



另外，今早（31日）日本央行議息後亦宣布維持隔夜利率在0.5厘，預期今後3年核心CPI中值分別為2.7%、1.8%及2%，略高於5月的預測，同時將今年經濟增長率由0.5%上調至0.6%，並重申在條件容許下將會加息的意向，尤其日本已經與美國達成貿易協議，消除關稅的不確定性，有助央行重新評估加息的可能性。



*美日頂背馳料續回落*



美元兌日圓昨天高見149.55後回調，日線圖走勢與9RSI呈頂背馳，昨天亦料短線觸頂，估計美元兌日圓將反覆下跌，7月24日低位145.84料成為雙頂頸線，亦為首個下跌目標，若然失守，則量度下跌目標為142.13。三大非美貨幣之中，歐元及英鎊兌美元剛好在7月1日見頂回落，再次反映半年結的轉趨勢效應，日圓基於息差巨大，反應較慢，甚至無反應亦必須接受，而美匯指數下半年持續走強應屬意料之內！《資深市場分析師 鄭廣復》



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