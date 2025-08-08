直播中 : 開市Good Morning - 港股錄四連升 兩萬五關企穩未？🛎️分析中芯、華虹、中移動最新業績！💊和黃醫藥上半年勁賺16倍！
直播中 : 開市Good Morning - 港股錄四連升 兩萬五關企穩未？🛎️分析中芯、華虹、中移動最新業績！💊和黃醫藥上半年勁賺16倍！
24,953.99
-127.64
(-0.51%)
24,907
-125
(-0.50%)
低水47
8,939.22
-42.51
(-0.47%)
5,487.82
-58.91
(-1.06%)
729.54億
3,637.59
-2.08
(-0.057%)
4,113.60
-1.07
(-0.026%)
11,149.19
-8.75
(-0.078%)
2,226.39
+1.28
(+0.06%)
116,799.3400
-672.6800
(-0.573%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1243
歐元最佳客戶買入價
9.1687
英鎊最佳客戶買入價
10.5660
日圓最佳客戶買入價
5.3386
