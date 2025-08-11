11/08/2025 16:35
《美元走勢－羅明立》英國減息周期接近尾聲
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.45
|147.74
|147.43
|歐元/美元
|1.1655
|1.1642
|1.1676
|英鎊/美元
|1.3456
|1.3476
|1.3436
|美元/瑞郎
|0.8077
|0.8081
|0.8061
|美元/港元
|7.8498
|7.8500
|7.8497
《美元走勢》美國財長貝森特表示，總統特朗普的關稅政策旨在將製造業帶回美國，他認為到10月底前就能與未達成貿易協議的國家完成談判工作。關於下任美聯儲局主席人選，貝森特指應獲市場信任，並具備前瞻性思維。美聯儲局負責銀行監管的副主席鮑曼稱，支持9月開始降息
，年內應降息3次，摩根大通亦將降息預期從1次改為3次。美元維持反覆偏軟，在近期低位附近窄幅波動。
英倫銀行上周一(4日)如預期降息0.25%，但從5:4的投票結果看，委員間分歧較大，央行行長貝利指通脹回升不會持續，不應過快或過多減息，暗示減息周期接近尾聲。澳洲央行將於明日議息，市場預期會降息0.25%，年底前有望多減息一次。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.3490
|1.3400
|1.3530
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。