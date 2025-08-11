11/08/2025 16:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.45 147.74 147.43 歐元/美元 1.1655 1.1642 1.1676 英鎊/美元 1.3456 1.3476 1.3436 美元/瑞郎 0.8077 0.8081 0.8061 美元/港元 7.8498 7.8500 7.8497

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.3490 1.3400 1.3530 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國財長貝森特表示，總統特朗普的關稅政策旨在將製造業帶回美國，他認為到10月底前就能與未達成貿易協議的國家完成談判工作。關於下任美聯儲局主席人選，貝森特指應獲市場信任，並具備前瞻性思維。美聯儲局負責銀行監管的副主席鮑曼稱，支持9月開始降息，年內應降息3次，摩根大通亦將降息預期從1次改為3次。美元維持反覆偏軟，在近期低位附近窄幅波動。英倫銀行上周一(4日)如預期降息0.25%，但從5:4的投票結果看，委員間分歧較大，央行行長貝利指通脹回升不會持續，不應過快或過多減息，暗示減息周期接近尾聲。澳洲央行將於明日議息，市場預期會降息0.25%，年底前有望多減息一次。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。