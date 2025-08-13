25,225.53
+255.85
(+1.02%)
25,220
+306
(+1.23%)
低水6
8,994.46
+77.61
(+0.87%)
5,499.05
+59.89
(+1.10%)
590.97億
3,671.28
+5.36
(+0.146%)
4,153.73
+9.90
(+0.239%)
11,397.26
+45.63
(+0.402%)
2,267.92
+9.53
(+0.42%)
119,428.0000
-706.0900
(-0.588%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1310
歐元最佳客戶買入價
9.1876
英鎊最佳客戶買入價
10.6171
日圓最佳客戶買入價
5.3150
02269 藥明生物00883 中國海洋石油09988 阿里巴巴－Ｗ00857 中國石油股份09698 萬國數據－ＳＷ00700 騰訊控股
