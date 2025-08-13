13/08/2025 09:48

《真知灼見－溫灼培》看美國通脹及減息機率

《真知灼見》美國7月CPI年通脹率為2.7%，與6月持平。然而，扣除食品及能源後的核心年通脹率則攀升至3.1%，高於6月的2.9%，並且是過去6個月以來的最高水平。值得注意的是，特朗普政府的「對等關稅」直到8月7日才正式生效，因此7月的通脹數據尚未完全反映關稅的影響。實際上，要率先感受到關稅對通脹的影響，應關注PPI（生產物價指數），而非CPI（消費物價指數）。由於庫存的影響，加上進口商不願意失去市場，他們不會在進口價格上升之初便立即將成本轉嫁予消費者，惟生產商的價格將因進口價格上漲而上升。因此，本周的重點可能不在CPI，而是在即將於周四（14日）公布的PPI。



*特朗普向聯儲局施壓促減息*



美國白宮發言人萊維特周二（12日）表示，特朗普正計劃就聯儲局的翻新工程對聯儲局主席鮑威爾提出訴訟。市場解讀此舉為特朗普試圖向鮑威爾施壓，促使其盡快減息。根據目前的表面數據，包括通脹和就業報告等，都顯示聯儲局有減息的空間。另外，美國財長貝森特今晨（13日）亦發言呼籲聯儲局於9月議息會減息半厘，原因是該局早於6月便應減息，現在晚了，所以應該追回減息步伐。特朗普政府向鮑威爾的施壓，進一步增強了市場對聯儲局在9月減息的預期。按照利率期貨價格變化顯示，市場目前估計聯儲局在9月18日減息的機率已上升至98%。此外，市場還預測聯儲局在12月可能會再次減息。受減息預期影響，今早在亞洲市場，美匯指數回落至接近98水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



