25,308.94
+38.87
(+0.15%)
25,292
+57
(+0.23%)
低水17
9,083.89
+44.80
(+0.50%)
5,613.98
+70.81
(+1.28%)
1,477.26億
3,737.73
+40.96
(+1.108%)
4,262.51
+60.16
(+1.432%)
11,866.54
+231.87
(+1.993%)
2,330.95
+21.04
(+0.91%)
115,434.2300
-1,970.7800
(-1.679%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1098
歐元最佳客戶買入價
9.1795
英鎊最佳客戶買入價
10.6286
日圓最佳客戶買入價
5.3197
恒生指數
25,308.94
+38.87
(+0.15%)
期指
低水17
25,292
+57
(+0.23%)
國企指數
9,083.89
+44.80
(+0.50%)
科技指數
5,613.98
+70.81
(+1.28%)
大市成交
1,477.26億
股票
1,350.84億
(91.443%)
窩輪
56.85億
(3.848%)
牛熊證
69.57億
(4.709%)
即時更新：18/08/2025 11:19
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
上証指數
成交：6,743.15億
3,737.73
+40.96
(+1.108%)
滬深300
4,262.51
+60.16
(+1.432%)
深証成指
11,866.54
+231.87
(+1.993%)
MSCI中國A50
2,330.95
+21.04
(+0.91%)
比特幣
資料由Binance提供
115,434.2300
-1,970.7800
(-1.679%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0899
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1098
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1795
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6286
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3197
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
04
十月
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票 旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票
文化藝術 音樂會
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-...
推介度：
04/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股02318 中國平安00388 香港交易所
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
18/08/2025 12:30
前值
0.60%
市場預測
0.20%
瑞士-工業生產(年率)
即將公佈
18/08/2025 13:30
前值
8.50%
市場預測
0.70%
最新重要數據
香港-國內生產總值(年率)
公佈值
3.10%
公佈日期
15/08/2025 16:30
香港-國內生產總值(季率)
公佈值
0.40%
公佈日期
15/08/2025 16:30
台灣-國內生產總值(年率)
公佈值
8.01%
公佈日期
15/08/2025 16:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：15/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處