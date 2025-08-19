25,122.90
-53.95
(-0.21%)
25,123
-75
(-0.30%)
平水0
9,006.23
-27.45
(-0.30%)
5,542.03
-37.15
(-0.67%)
2,782.18億
3,727.29
-0.74
(-0.020%)
4,223.37
-16.04
(-0.378%)
11,821.63
-13.94
(-0.118%)
2,312.53
-4.90
(-0.21%)
115,070.3800
-1,156.6700
(-0.995%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0889
澳元最佳客戶買入價
5.0680
歐元最佳客戶買入價
9.1268
英鎊最佳客戶買入價
10.5628
日圓最佳客戶買入價
5.2950
