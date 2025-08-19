19/08/2025 15:49

《廣匯論勢－鄭廣復》日民通縮預期改變，圓匯將展長期升浪

《廣匯論勢》本周四（21日）起一連三日舉行的Jackson Hole央行年會，或令投資者有所憧憬－－鮑威爾暗示9月減息，但亦不宜過分樂觀。至於特朗普為獲頒諾貝爾和平獎，而極力促成的俄烏停戰和談，亦僅開了個頭，最終能否一次過滿足三方願望（俄羅斯、烏克蘭及歐盟），我不敢過於樂觀，就連希拉里亦押下政治生涯，稱若烏克蘭在不割讓領土的情況下，與俄羅斯達成和平協議，她亦支持頒發諾貝爾和平獎予特朗普。我則較為穩陣－－若然澤連斯基仍為烏克蘭總統，在不失去包括克里米亞在內的部分領土下，與俄羅斯達成長久和平協議，特朗普應獲頒諾貝爾和平獎。



*紐央行料減息25基點*



匯市近期有點失焦，本周要留意的是明早新西蘭儲備銀行(RBNZ)議息，市場預期減息25基點，主要因為7月會議雖維持指標利率在3.25厘，但RBNZ在會後聲明表示曾考慮減息25基點，最終在權衡利弊後決定維持不變，今次會否減息亦難講。從月線圖觀察，紐元兌美元呈平底下降三角形，0.5470屬強力支持位，匯價失守該位的可能性不大，中期傾向突破下降軌阻力，並以0.6800為上升目標。



另外，本周三（20日）英國及歐元區將先後公布7月CPI，預期數據反映英國通脹率上升0.1個百分點至3.7%，歐元區則維持在2%。英倫銀行(BoE)上次議息會議勉強以五比四通過減息25基點不無理由，而歐洲央行(ECB)短期內維持利率不變亦是合理之舉。



*鎊匯1.40成長期阻力*



走勢上，歐元兌美元在7月1日高見1.1831後下跌，並呈一浪低於一浪形態，而自7月底以來，在日線圖兩度呈現向下突破訊號，8月1日低位1.1391成為首個下試目標，1.1000仍是年內潛在下試的目標。英鎊兌美元上周再次在1.3600遇到阻力，日線圖暫未出現有效轉跌訊號，如明顯突破並守穩1.3600，同時亦未出現雙日轉向形態，才有望挑戰1.3800。然而，1.4000似乎已成為英鎊兌美元的長期主要阻力。



近期美國財長貝森特表示，聯儲局及日本央行的貨幣政策都需要調整，言下之意，其對於日本央行在持續高通脹下仍不加息感到不滿，是否因此而令特朗普對日本實施高關稅就不得而知。此外，日本央行部分委員開始質疑植田和男一直指「潛在通脹」未達標的講法，認為應以通脹率及通脹預期，作為制訂貨幣政策的指標。



此外，日本央行的季度調查顯示，83.1%的日本家庭預期，未來5年物價將會上升。看來，植田和男改變日本民眾的長期通縮預期發生變化，明年有機會加快加息步伐，日圓的長期升浪即將展開！早前美元兌日圓升破150後隨即急跌，背後原因或許是美國7月偏差的非農就業報告，但亦非唯一理由，我深信，美元兌日圓達到130才有望回穩，而長期將處於120至130波動。《資深市場分析師 鄭廣復》



