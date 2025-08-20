20/08/2025 15:59

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.33 147.82 147.15 歐元/美元 1.1635 1.1643 1.1623 英鎊/美元 1.3504 1.3509 1.3462 美元/瑞郎 0.8083 0.8093 0.8078 美元/港元 7.8054 7.8085 7.7986

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 沽出美元 147.70 146.80 148.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二公布的美國房屋數據好壞參半，7月新屋開工總數年化遠超於預期的129萬間，報142.8萬間，按月增長5.2%，為五個月高位。但該月的營建許可總數減少至135.4萬間，低於預期，月率下跌2.8%。美國財長貝森特稱，將在9月1日前後開始會見美聯儲局主席候選人，負責金融監管的副主席鮑曼建議允許美聯儲工作人員持有少量加密貨幣，以免外行監管內行。關稅方面，美國商務部宣布，將407個產品類別納入鋼鐵和鋁關稅清單，稅率提高至50%。美匯指數回升，重回98.00關口上方，初步阻力在98.50。日美兩國政府準備就7月達成的關稅協議中，有關5500億美元對美投資的具體落實進行磋商。日本自民黨資深議員、前外務大臣河野太郎公開呼籲日本央行加快升息步伐，並整頓財政狀況，推升疲軟的日圓以應對高通脹對日本企業及家庭生活成本上升的影響。美元兌日圓初步阻力在148.00，可部署沽美元。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。