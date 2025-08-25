25,763.46
+424.32
(+1.67%)
25,803
+451
(+1.78%)
高水40
9,224.40
+144.47
(+1.59%)
5,789.67
+141.99
(+2.51%)
2,548.19億
3,846.70
+20.94
(+0.547%)
4,417.81
+39.81
(+0.909%)
12,283.74
+117.68
(+0.967%)
2,447.20
+30.44
(+1.26%)
112,500.0000
-993.5900
(-0.875%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.0767
歐元最佳客戶買入價
9.1569
英鎊最佳客戶買入價
10.5684
日圓最佳客戶買入價
5.3130
恒生指數
25,763.46
+424.32
(+1.67%)
期指
高水40
25,803
+451
(+1.78%)
國企指數
9,224.40
+144.47
(+1.59%)
科技指數
5,789.67
+141.99
(+2.51%)
大市成交
2,548.19億
股票
2,349.74億
(92.212%)
窩輪
78.21億
(3.069%)
牛熊證
120.24億
(4.719%)
即時更新：25/08/2025 13:28
可賣空股票總成交
2,024.83億
主板賣空
298.44億
(14.739%)
半日數據，更新：25/08/2025 12:40
上証指數
成交：10,429.57億
3,846.70
+20.94
(+0.547%)
滬深300
4,417.81
+39.81
(+0.909%)
深証成指
12,283.74
+117.68
(+0.967%)
MSCI中國A50
2,447.20
+30.44
(+1.26%)
比特幣
資料由Binance提供
112,500.0000
-993.5900
(-0.875%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0767
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1569
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5684
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3130
即市人氣股
外匯黃金
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,500.00
-993.59
-0.875%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,711.6700
-68.4800
-1.433%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
115.7600
-2.4200
-2.048%
更新：25/08/2025 13:25
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
