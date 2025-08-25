25/08/2025 12:29

《匯海威言－毛偉廉》鮑威爾轉鴿調，但美元不宜過度看淡

《匯海威言》美國聯儲局主席鮑威爾上周釋出鴿派言論，為減息開綠燈，令市場預期美元本周續跌，但跌幅料有限。美國已於8月1日對多國加徵新關稅，通脹壓力或於9月浮現，使聯儲局在9月17日是否減息仍具不確定性。本周市場焦點將集中於美國GDP及核心PCE數據。



過去一年，聯儲局主席鮑威爾多次強調需嚴控通脹，並對美國經濟增長保持信心，因此始終未釋出減息訊號。然而在上周五（22日）全球央行年會上，他罕有表示「過度緊縮或導致經濟不必要的衰退」，這是近年首次流露對經濟前景的擔憂，市場普遍解讀他是為9月減息鋪路。鮑威爾的鴿派言論令美元指數當日急挫，由98.83跌至97.78收市，推動黃金、非美貨幣及美股同步上漲。雖然美元短期仍有下行壓力，但預料跌幅有限，技術面支持位分別在97.11（7月24日低位）及96.38（7月1日低位）。



若聯儲局僅於9月減息0.25厘，而10月及12月維持利率不變，美元的下行空間將相對有限。



美元未必出現明顯走弱，主要因市場對減息的預期已部分反映了。8月1日美國公布的就業數據顯示新增職位僅7.3萬，遠低於市場普遍預期的10萬門檻，促使市場預期聯儲局將於9月17日減息0.25厘。受此影響，美元指數當日由100.01顯著回落，至8月中旬最低觸及97.11，累計下跌近300點，反映減息預期已在匯價中充分消化。



此外，美國於8月1日正式對多國加徵新一輪關稅，預期將推升通脹壓力，並可能在9月的數據中顯現，為聯儲局的減息決策增添不確定性。即使9月如期減息，通脹壓力仍可能令10月及12月維持利率不變，從而為美元提供一定支撐。



值得關注的是，儘管聯儲局主席鮑威爾釋出鴿派訊號，但CME FedWatch數據顯示，在其演說前，市場對9月減息的預期機率高達84.7%，演說後反而回落至75%。減息機率不升反跌，顯示市場對新關稅可能引發的通脹風險有所顧慮，令聯儲局政策前景更添變數。



綜合而言，雖然市場情緒偏向看淡美元，但在9月減息預期已被部分消化、通脹壓力可能抑制進一步寬鬆的背景下，對美元不宜過度看淡。



*本周黃金技術分析*



從日線圖觀察，現貨金仍在敏感的三角形區間內徘徊，尚未出現明確突破。受鮑威爾於上周五晚間發表鴿派言論影響，金價當晚收高至每盎司3372美元，全日升近50美元。



上方關鍵阻力位為3439美元（7月23日高位），若能有效突破，金價有望進一步挑戰歷史高位3500美元甚至更高；下方重要支撐位則落在3268美元（7月30日低位），一旦失守，金價可能回落至3120美元（5月15日低位）附近。



*本周重要經濟數據前瞻*



周二（26日）

20:30：美國7月耐用品訂單（按月），預測是-0.4%，前值是-9.4%。



周四（28日）

20:30：美國第二季GDP增長，預測是+3%，前值是-0.5%。



周五（29日）

20:30：美國7月核心個人消費支出物價PCE指數（按年），前值是+2.8%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。