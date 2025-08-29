25,077.62
+78.80
(+0.32%)
25,023
+117
(+0.47%)
低水55
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
3,356.01億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
109,554.1000
-3,012.8000
(-2.676%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1043
歐元最佳客戶買入價
9.1241
英鎊最佳客戶買入價
10.5300
日圓最佳客戶買入價
5.3160
休市美股: 9月1日休市
即時更新：29/08/2025 17:10
半日數據，更新：29/08/2025 12:40
資料由Binance提供
即市人氣股
03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00941 中國移動02318 中國平安00020 商湯－Ｗ
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.22%
3個月國債孳息率
4.26%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新：28/08/2025 16:15
即將公佈經濟數據
印度-國內生產總值(年率)
即將公佈
29/08/2025 18:30
前值
7.40%
市場預測
6.70%
巴西-失業率
即將公佈
29/08/2025 20:00
前值
5.80%
市場預測
5.70%
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,410.1900
-4.3800
-0.128%
XAG 白銀現貨
39.0036
+0.0244
+0.063%
更新：29/08/2025 17:05
最新
人氣
