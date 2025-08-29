29/08/2025 16:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.09 147.11 146.77 歐元/美元 1.1667 1.1683 1.1656 英鎊/美元 1.3504 1.3512 1.3493 美元/瑞郎 0.8023 0.8032 0.8016 美元/港元 7.7920 7.7947 7.7854

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 147.30 146.30 147.60 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至22.9萬人，略低於預期，同時公布的第二季度實際GDP年化季率上修至3.3%，核心PCE物價指數按季增長維持2.5%；7月成屋簽約銷售指數月率下跌0.4%，幅度較預期大，數據公布後美元略為偏軟。聯儲局理事沃勒稱，支持9月會議降息0.25%，預計未來3至6個月將進一步降息。理事庫克正式就解僱事件向法院提出訴訟，美聯儲局主席鮑威爾也成為被告。事件暫時對美聯儲局的獨立性未產生重大影響，但仍然需觀察事態發展。另外，歐盟提出立法提案，擬取消部分美國商品關稅，以推動美方降低汽車關稅。歐元區8月工業景氣指數及經濟景氣指數結果都不及預期，歐元變動不大，初步阻力在1.1700，較大阻力在1.1750/1.1800。今晚美國公布的7月PCE物價指數值得關注，市場預期按年增長2.6%，核心指數年率會稍為加速至2.9%，匯市仍然等待突破。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。