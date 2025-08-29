29/08/2025 16:36
《美元走勢－羅明立》觀察庫克事件發展，歐元初步阻力在1.1700
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.09
|147.11
|146.77
|歐元/美元
|1.1667
|1.1683
|1.1656
|英鎊/美元
|1.3504
|1.3512
|1.3493
|美元/瑞郎
|0.8023
|0.8032
|0.8016
|美元/港元
|7.7920
|7.7947
|7.7854
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至22.9萬人，略低於預期，同時公布的第二季度實際GDP年化季率上修至3.3%，核心PCE物價指數按季增長維持2.5%；7月成屋簽約銷售指數月率下跌0.4%，幅度較預期大，數據公布後美元略為偏軟。聯儲局理事沃勒稱，支持9月會議降息0.25%，預計未來3至6個月將進一步降息。理事庫克正式就解僱事件向法院提出訴訟，美聯儲局主席鮑威爾也成為被告。事件暫時對美聯儲局的獨立性未產生重大影響，但仍然需觀察事態發展。
另外，歐盟提出立法提案，擬取消部分美國商品關稅，以推動美方降低汽車關稅。歐元區8月工業景氣指數及經濟景氣指數結果都不及預期，歐元變動不大，初步阻力在1.1700，較大阻力在1.1750/1.1800。今晚美國公布的7月PCE物價指數值得關注，市場預期按年增長2.6%，核心指數年率會稍為加速至2.9%，匯市仍然等待突破。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入日圓
|147.30
|146.30
|147.60
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。