29/08/2025 16:07

《廣匯論勢－鄭廣復》金融市場將重返「7+10」循環魔咒

《廣匯論勢》昨天（28日）美國商務部公布第二季GDP修訂值，年率化後按季增幅上調至3.3%，大於預期的3%。另外，第二季PCE年率化後按季升幅輕微下調至2%，核心PCE則維持上升2.5%。今晚美國將會公布高頻的月度PCE變幅，市場預期7月核心PCE按年上升2.9%，略高於6月的2.8%。不過，上周五(22日)聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上，發表鴿派的貨幣政策言論，代表聯儲局最快將於9月份減息25基點，第二季GDP及PCE數據滯後，相比之下，鮑威爾的言論更具前瞻性及代表性。



不過，投資者需要注意，聯儲局將於9月議息會後發布最新經濟預測。聯儲局委員在6月的經濟預測中，將今年的核心PCE通脹率，由3月份預期的2.8%修訂至3.1%，2026年核心PCE通脹率亦由2.2%上調至2.4%。若然FOMC在9月議息會後決定減息25基點，理應同時下調通脹預測，以反映當局高估了關稅大幅推高通脹的可能性。



不過，可以肯定的是鮑威爾將於明年5月任期屆滿後不獲續任，同時他亦不會留任理事一職，特朗普必然會安插貨幣政策立場預他一致的人掌管聯儲局，美國在特朗普任期內的貨幣政策是否必然鴿到底，甚至真的將聯邦基金利率降至1厘？我認為絕不可能，有亦絕非好事！莫說目前美國7月整體通脹率在2.7%，就算降至2%，聯儲局不可能令實際利率降至零以下。



*共和黨中期選舉料失眾院控制權*



我開始擔心，特朗普在上任不夠一年已搞到神憎鬼厭，恐怕共和黨在明年中期選後將會失去眾議院控制權。美國國會將於明年11月3日改選，所有435個眾議院議席需要重選，而參議院100個議席當中亦有35個席位需改選。一個統計數字就幾可斷定，共和黨在中期選後將會失去眾議院院控制權。



自1938年以來的22次中期選舉後，執政黨在其中20次選後失去眾議院控制權。此外，總統的工作認受率亦對中期選有極大影響。在1938至2018年，6個美國總統的工作認受率介乎40至45%，該執政黨參議院的席位變動介乎減少9席至增加2席，平均失去4席；眾議院的席位變動則介乎失去63至13席，平均失去36席。



另外，雖然特朗普在2024年的大選中全取七大搖擺州，但普選票數僅得49.8%（哈利斯亦更只得48.3%），所謂「成也蕭何，敗也蕭何」，我有預感這七大搖擺州將再次Swing back！屆時特朗普將會失去政策主導權，所有借特朗普效應而升值的資產，很可能在明年下半年或2027年開始大幅貶值！



*聯儲局再行寬鬆催生資產泡沫*



美股三大指數過去三次大調整，其最低點相距約32個月，而只有疫情底是跌穿50月線，按此推斷，下一個美股大跌的低位將發生2027年9或10月，看來金融市場又重新回到「7+10」的循環魔咒（7字尾年份的10月）！若以美國聯儲局的貨幣政策前景分析，很可能是在特朗普的干預下，聯儲局的貨幣政策走向終極寬鬆催生的資產泡沫爆破所導致。



換言之，受惠低息的資產將會持續升值，例如貴金屬及虛擬貨幣，而主要非美貨幣雖在今年下半年進入下跌周期，但至今跌幅相對溫和，聯儲局將在今年餘下時間再減息合共50基點，非美貨幣更難大跌，明年聯儲局易帥後，再加上共和黨在中期選失利，到時特朗普可以掌控的或只有聯儲局，唯一可用的招數可能就是減息，而且欲要重振美國製造業，背後必須要弱美元配合才可事半功倍，若然劇情真的如此發展，投資者就應開始為美股及美元將自明年開始走弱作好準備！《資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。