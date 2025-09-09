25,938.13
+304.22
(+1.19%)
25,921
+339
(+1.33%)
低水17
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
2,940.33億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
113,048.8600
+983.6300
(0.878%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1521
歐元最佳客戶買入價
9.1701
英鎊最佳客戶買入價
10.5826
日圓最佳客戶買入價
5.3002
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
146.5880
-0.7840
-0.532%
TWD 美元/新台幣
30.2910
-0.0411
-0.136%
SGD 美元/坡元
1.2812
-0.0014
-0.108%
更新：09/09/2025 16:40
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.62%
1個月
3.04%
3個月
3.11%
更新：09/09/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.10%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：08/09/2025 16:15
