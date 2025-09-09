09/09/2025 16:27
《美元走勢－羅明立》美匯或下試96.8，歐元上行機會較大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.05
|147.43
|146.82
|歐元/美元
|1.1766
|1.1780
|1.1763
|英鎊/美元
|1.3569
|1.3583
|1.3550
|美元/瑞郎
|0.7923
|0.7931
|0.7916
|美元/港元
|7.7900
|7.7939
|7.7862
《美元走勢》周一(8日)重要經濟數據不多，8月紐約聯儲1年通脹預期3.2%，略高於預期，3年通脹預期維持於3%。市場繼續就上周五(5日)美國8月非農就業數據遠低於預期作出反應，疲弱數據鞏固了市場對當局下周會議降息0.25%的押注，甚至為可能出現降息0.5%，提供炒作的機會
，美匯指數持續受壓，跌至7月底以來新低，有機會下試96.80。
日本首相石破茂周日(7日)宣布辭職，日圓昨日先跌後反彈；市場估計歐洲央行周四(11日)將維持利率不變。投資者本周會關注明後天美國公布的PPI及CPI數據，或進一步影響美聯儲局貨幣政策路徑。歐元突破1.1720阻力，下一目標指向1.1800/20。歐元區8月通脹維持在2%目標水平附近，央行將按兵不動稍作觀望，之後仍有可能降息，但受惠於美元轉弱，歐元上行機會較大。英鎊上周公布7月零售銷售強於預期，匯價逼近重要阻力1.36，若突破可上望1.38。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1740
|1.1840
|1.1690
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。