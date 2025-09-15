15/09/2025 12:25

《匯海威言－毛偉廉》美減息成定局，鮑威爾是否延續鴿派立場成焦點

《匯海威言》上周美國年度CPI數據符合市場預期，進一步鞏固了聯儲局本周啟動減息的可能性。市場情緒明顯轉趨樂觀，數據後美元下滑，美股三大指數齊創歷史新高。本月減息幾乎已成定局，然而，市場焦點已轉向10月及12月的議息會議，關注聯儲局是否會持續寬鬆政策，鮑威爾是否再次釋出鴿派訊號亦成為關鍵重點。除了美聯儲局，本周還有三個主要經濟體的央行將召開議息會議。



美國於上周四（11日）公布8月年度消費物價指數(CPI)，按年上升2.9%，符合市場預期，較前值2.7%略為上升。儘管新關稅已於8月1日生效，通脹暫未出現明顯飆升，令市場稍感安心。



由於聯儲局主席鮑威爾早在8月22日的Jackson Hole會議上暗示本月可能減息0.25厘，市場對其鴿派立場反應積極，即使8月CPI高於7月，美元仍持續走弱，反映市場更重視政策訊號而非通脹數據本身。



聯儲局將於本周四（18日）香港時間凌晨2時召開議息會議，市場普遍預期減息0.25厘已成定局。不過，投資者需警惕「買預期、賣事實」的市場效應。美元自鮑威爾放鴿以來持續下滑，黃金價格亦水漲船高，每盎司累計升幅接近330美元。若鮑威爾在本周議息會後的記者會上對10月減息釋出降溫訊號，美元可能出現顯著反彈，金價則面臨回調壓力。近期美股的上升動力亦主要來自市場對減息的樂觀預期，因此鮑威爾本周的發言將對市場走向產生深遠影響。值得注意的是，加徵關稅僅實施一個月，通脹壓力或於本月數據中可能逐步顯現，令10月是否繼續減息仍具不確定性。



*中美貿易磨擦升溫，金價或進一步上升*



第四輪中美貿易談判於本周（9月14日至17日）在西班牙舉行，雙方代表將就關稅、技術出口及TikTok等敏感議題展開磋商。然而，美方在會前（9月12日）突然宣布將23家中國企業列入出口管制黑名單，理由涉及國家安全與技術轉移問題，此舉被視為對談判氣氛的重大打擊，凸顯美方強硬立場。



中方亦迅速作出反擊，於9月14日宣布對美國晶片企業啟動反歧視及反傾銷調查，雙方在正式會談前已劍拔弩張，令市場對本輪談判能否取得實質進展抱持審慎態度。此外，TikTok美國業務的出售寬限期將於周三（17日）屆滿，該議題亦列入本次談判議程，進一步加劇雙方緊張局勢。



在此背景下，投資者需密切關注談判進程，若摩擦升溫，避險情緒可能推動金價進一步上漲。同時，市場亦聚焦聯儲局主席鮑威爾本周的發言，觀察其是否延續鴿派立場，以判斷10月及12月的利率政策走向。總體而言，本周市場焦點將集中於中美談判的走向與鮑威爾是否再次放鴿，兩者皆可能對金融市場產生深遠影響。



*本周黃金技術分析*



從現貨金日線圖14日RSI顯示升至77.77，屬超買水平，本周有可能出現回調。從周線圖觀察，自2022年3月7日高位起，連接至2025年4月21日高位所形成的上升趨勢線，本周的頂部阻力位落在3691美元，為本周關鍵阻力區。而下方重要支持位是3500美元（4月21日高位）。



*本周重要消息*



周一（15日）中美貿易談判第二日

周二（16日）中美貿易談判第三日

20:30 美國8月按月零售銷售，預測是上升0.2%，前值是上升0.5%。



周三(17)中美貿易談判最後一日

17:00 歐元區按年CPI，預測與前值同樣是2.1%。

21:45 加央行議息，預測是2.5厘，前值是2.75%。



周四（18日）02:00 聯儲局議息，預測是4.25厘，前值是4.5厘，同時公布利率點陣圖及經濟預測。

02:30 主席鮑威爾記招會。

19:00 英央行議息，預測利率維持在4厘不變。



周五（19日）11:00 日央行議息，預測利率維持在0.5厘不變。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。