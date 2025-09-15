直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,431.03
+42.87
(+0.16%)
26,473
+86
(+0.33%)
高水42
9,381.69
+16.75
(+0.18%)
6,048.70
+59.43
(+0.99%)
1,917.50億
3,864.83
-5.77
(-0.149%)
4,538.62
+16.62
(+0.368%)
13,035.03
+110.90
(+0.858%)
2,585.36
+10.32
(+0.40%)
116,388.4100
+1,120.4000
(0.972%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1890
歐元最佳客戶買入價
9.1400
英鎊最佳客戶買入價
10.5669
日圓最佳客戶買入價
5.2855
恒生指數
26,431.03
+42.87
(+0.16%)
期指
高水42
26,473
+86
(+0.33%)
國企指數
9,381.69
+16.75
(+0.18%)
科技指數
6,048.70
+59.43
(+0.99%)
大市成交
1,917.50億
股票
1,728.60億
(90.148%)
窩輪
71.10億
(3.708%)
牛熊證
117.81億
(6.144%)
即時更新：15/09/2025 13:46
可賣空股票總成交
1,353.76億
主板賣空
200.60億
(14.818%)
半日數據，更新：15/09/2025 12:40
上証指數
成交：7,743.17億
3,864.83
-5.77
(-0.149%)
滬深300
4,538.62
+16.62
(+0.368%)
深証成指
13,035.03
+110.90
(+0.858%)
MSCI中國A50
2,585.36
+10.32
(+0.40%)
比特幣
資料由Binance提供
116,388.4100
+1,120.4000
(0.972%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1890
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1400
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5669
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2855
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ01024 快手－Ｗ
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
