17/09/2025 16:41

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.49 146.68 146.20 歐元/美元 1.1855 1.1872 1.1834 英鎊/美元 1.3646 1.3659 1.3627 美元/瑞郎 0.7868 0.7877 0.7853 美元/港元 7.7784 7.7814 7.7773

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出美元 1.1800 1.1900 1.1750 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出美元 1.3600 1.3750 1.3550 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》在美聯儲局即將公布9月份FOMC利率決策前夕，美國政府繼續對其施壓。財長貝森特昨日(16日)表示，美聯儲局一直反應滯後，市場正消化到年底降息75個基點的預期。而特朗普最新提名的鴿派理事米蘭，以創紀錄的速度就任美聯儲局理事，並就職次日就立即參加FOMC會議，令市場進一步擔憂美聯儲局的獨立性受到干擾。8月零售銷售額按月增長0.6%，反映消費者支出依然強勁，但預料不會影響美聯儲局的政策方向。目前市場基本預期美聯儲局即將降息，美匯指數受壓，連續兩日下挫，跌破97關口，逼近3年來的低位。歐洲央行在上周的政策會議上維持利率不變，與即將降息的美聯儲局形成政策分化，並且上調2025年通脹預期至2.1%，經濟增長預期從0.9%上調至1.2%，顯示歐元區經濟韌性。然而以色列擴大對周邊國家採取行動，市場憂慮中東產油國或聯合對能源產出進行控制，帶動避險情緒升溫。綜合而言，美元在可見將來或持續受壓，利好其他非美貨幣。建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。