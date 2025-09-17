17/09/2025 16:41
《美元走勢－羅明立》美匯跌破97關口，短線續買非美貨幣
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.49
|146.68
|146.20
|歐元/美元
|1.1855
|1.1872
|1.1834
|英鎊/美元
|1.3646
|1.3659
|1.3627
|美元/瑞郎
|0.7868
|0.7877
|0.7853
|美元/港元
|7.7784
|7.7814
|7.7773
《美元走勢》在美聯儲局即將公布9月份FOMC利率決策前夕，美國政府繼續對其施壓。財長貝森特昨日(16日)表示，美聯儲局一直反應滯後，市場正消化到年底降息75個基點的預期。而特朗普最新提名的鴿派理事米蘭，以創紀錄的速度就任美聯儲局理事，並就職次日就立即參加FOMC會議，令市場進一步擔憂美聯儲局的獨立性受到干擾。8月零售銷售額按月增長0.6%，反映消費者支出依然強勁，但預料不會影響美聯儲局的政策方向。目前市場基本預期美聯儲局即將降息，美匯指數受壓，連續兩日下挫，跌破97關口，逼近3年來的低位。
歐洲央行在上周的政策會議上維持利率不變，與即將降息的美聯儲局形成政策分化，並且上調2025年通脹預期至2.1%，經濟增長預期從0.9%上調至1.2%，顯示歐元區經濟韌性。然而以色列擴大對周邊國家採取行動，市場憂慮中東產油國或聯合對能源產出進行控制，帶動避險情緒升溫。綜合而言，美元在可見將來或持續受壓，利好其他非美貨幣。建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出美元
|1.1800
|1.1900
|1.1750
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出美元
|1.3600
|1.3750
|1.3550
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
