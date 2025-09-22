22/09/2025 10:44

《匯海威言－毛偉廉》聯儲局預告雙降息，美元為何逆勢走強？

《匯海威言》上周，美聯儲局啟動了今年首次減息，將聯邦基金利率下調0.25厘至4.00%至4.25%區間，符合市場預期。根據最新公布的「點陣圖」，聯儲局預測今年仍有兩次減息，合共半厘，分別可能在10月29日及12月10日的議息會議上實施。新關稅是否推升美國通脹令減息出現變數，市場對此仍存疑慮，因此，本周焦點落在美國8月核心PCE上，此外，聯儲局主席鮑威爾本周再發言，市場期待他的新暗示。



理論上，減息屬利淡美元消息，但市場反應卻出現逆轉--美元不跌反升。這一現象反映出市場對聯儲局餘下兩次減息的預期並不樂觀。原因之一可能是8月1日生效的新一輪關稅措施，預期將推高通脹壓力，迫使聯儲局重新採取鷹派立場。



此外，美元指數在減息消息公布前已跌至技術性超賣水平，短線回升屬合理技術反彈。市場亦普遍認為，本周即將公布的美國8月核心PCE按年數據將成為關鍵觀察指標，若通脹持續高企，將進一步削弱聯儲局減息的空間。



筆者一直認為，新關稅對通脹的影響將在9月及10月陸續顯現，9月CPI按年升破3%的機會甚高，這將為未來減息帶來障礙。因此，儘管聯儲局釋出鴿派訊號，但10月及12月的減息仍存不確定性，美元短期內仍有持續反彈的可能。



*本周黃金分析*



上周現貨黃金於每盎司3600至3707美元之間波動，持續在高位區間徘徊，顯示市場對避險資產的需求仍然強勁。金價的強勢不僅受美國聯儲局減息政策推動，亦受到多項地緣政治不穩因素的支撐。



近期，委內瑞拉與美國關係再度緊張，加上阿根廷披索兌美元暴跌至歷史低位，進一步加劇市場對新興市場風險的憂慮，成為新的地緣政局不穩定因素。這些事件促使資金流向黃金等避險資產，為金價提供持續支撐。



現貨金於上周五（19日）收報每盎司3684美元，距離上周三（17日）觸及的歷史高位3707美元僅一步之遙。若本周市場情緒延續強勢，不排除金價有機會再度突破新高。



*技術面來看*



上方阻力位：3707美元（歷史高位）

下方重要支撐：3626美元（9月15日低點）



若金價能穩守支撐並突破阻力，將有望開啟新一輪升勢。惟需留意本周美國通脹數據及地緣政治變化，可能對金價短線走勢造成影響。



*本周重要消息*



周三（24日）00:35 聯儲局主席鮑威爾發言。

周四（25日）15:30 瑞士央行議息，預測與前值均為0%。

20:30 美國8月按月耐用品訂單，預測為-0.4%，前值為 -2.8%。

20:30 美國第2季GDP增長，預測與前值均為增長3.3%。

周五（26日）20:30 美國核心個人消費支出物價指數PCE，預測為3%，前值為2.9%。

《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。