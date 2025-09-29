直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
26,509.82
+381.62
(+1.46%)
26,507
+374
(+1.43%)
低水3
9,419.73
+116.63
(+1.25%)
6,317.28
+122.17
(+1.97%)
1,003.39億
3,830.79
+2.68
(+0.070%)
4,575.27
+25.22
(+0.554%)
13,391.43
+182.43
(+1.381%)
2,612.33
+10.89
(+0.42%)
111,923.4200
-240.5400
(-0.214%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,509.82
+381.62
(+1.46%)
期指
低水3
26,507
+374
(+1.43%)
國企指數
9,419.73
+116.63
(+1.25%)
科技指數
6,317.28
+122.17
(+1.97%)
大市成交
1,003.39億
股票
862.59億
(85.968%)
窩輪
50.51億
(5.034%)
牛熊證
90.29億
(8.998%)
即時更新：29/09/2025 10:29
可賣空股票總成交
2,923.39億
主板賣空
437.85億
(14.977%)
更新：26/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,959.52億
3,830.79
+2.68
(+0.070%)
滬深300
4,575.27
+25.22
(+0.554%)
深証成指
13,391.43
+182.43
(+1.381%)
MSCI中國A50
2,612.33
+10.89
(+0.42%)
比特幣
比特幣
資料由Binance提供
111,923.4200
-240.5400
(-0.214%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00388 香港交易所00005 滙豐控股
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,791.2500
+24.4300
+0.649%
XAG 白銀現貨
46.4474
+0.1920
+0.415%
更新：29/09/2025 10:25
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,402.5900
-6.1200
-0.434%
JPY 美元/日圓
148.9740
-0.4400
-0.294%
TWD 美元/新台幣
30.3900
-0.0540
-0.177%
更新：29/09/2025 10:25
