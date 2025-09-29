直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：十一黃金周將至 港股會迎來國慶行情嗎？
26,538.30
+410.10
(+1.57%)
26,519
+386
(+1.48%)
低水19
9,413.91
+110.81
(+1.19%)
6,281.22
+86.11
(+1.39%)
1,856.74億
3,845.88
+17.77
(+0.464%)
4,598.37
+48.32
(+1.062%)
13,410.30
+201.30
(+1.524%)
2,622.42
+20.98
(+0.81%)
111,630.1200
-533.8400
(-0.476%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
