29/09/2025 11:56

《匯海威言－毛偉廉》美減息預期稍降，本周聚焦非農數據

《匯海威言》美國聯儲局主席鮑威爾上周釋出鷹派訊號，令市場對10月減息的預期略為降溫，美元指數隨即反彈。雖然本周焦點落在美國非農就業報告，但真正左右聯儲局減息決策的關鍵，將是10月15日公布的9月年度通脹率。預期美元本周將延續反彈走勢。



上周美元指數DXY曾反彈近140點（24日收報97.22，25日曾升至98.61，26日收報98.15），主要受兩項利好因素推動。



首先是上周三（24日）鮑威爾發表鷹派言論，強調「通脹風險仍偏高，就業市場雖有放緩，但仍具韌性」，並表示「未來減息需非常謹慎」，同時指出股市估值偏高，暗示市場可能過度樂觀。此番言論令市場對10月減息的預期降溫，美元因此走強。



其次，上周四（25日）美國公布第二季GDP，意外錄得3.8%增長，遠超市場預期與前值的3.3%。強勁的經濟表現進一步削弱減息預期，推動美元指數持續上升。



綜合鮑威爾的立場與GDP數據，市場或開始重新評估聯儲局的政策方向，因此，投資者對10月29日減息0.25厘不宜過度樂觀。



筆者認為，儘管8月通脹數據未見明顯上升，但這可能與當時仍在消化8月1日新關稅實施前的庫存有關。隨著新關稅效應逐漸顯現，美國通脹仍存在上升風險。



本周將公布的9月非農就業數據固然重要，但真正影響聯儲局是否減息的關鍵，將是10月15日公布的9月年度通脹率(CPI)。目前市場預測為升3%，高於前值升2.9%。若實際數據大幅高於預期，將顯示通脹壓力加劇，可能大幅降低10月減息的可能性。因此，9月CPI結果將成為本月最具影響力的經濟指標，值得投資者密切關注。



特朗普再推出新關稅，預計美國通脹只升不跌，慎防聯儲局重回鷹派，這趨勢將令非美貨幣受壓，金價則被推升。



近日特朗普再推出新關稅，宣布對藥品（100%關稅）、重型卡車（25%關稅）、家具（30%關稅）、廚櫃（50%關稅）等商品加徵新關稅，並將於10月1日生效。這些措施可能推高美國國內物價，在通脹層面帶來上行壓力，削弱聯儲局未來減息條件，非美貨幣有下行壓力。但另一方面，貿易政策不確定，避險資金將推升金價。



*本周重要消息*



周二（9月30日）

12:30：澳洲央行議息，預測利率維持在3.6厘不變。

21:45：美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)，預測是43.2，前值是41.5。



周三（10月1日）

22:00：美國9月ISM製造業PMI，預測是49.1，前值是48.7；美國9月ISM服務業PMI，預測是64.5，前值是63.7



周五（10月3日）

20:30：美國9月非農業新增職位，預測增加5.1萬個，前值是增加2.2萬個；9月失業率，預測與前值同樣是4.3%；9月平均時薪，預測與前值同樣是升0.3%。



*本周黃金技術分析*



現貨金價於上周二（23日）再創新高，觸及每盎司3791美元，上周五（26日）收報3760美元，仍在高位區間徘徊。技術面上，上方阻力位為3791美元（23日高位）；下方支持位為3707美元（17日高位），若失守，下一支持位為3614美元（11日低位）



本周市場焦點將落在周五公布的美國非農就業數據，若結果符合或優於預期，將被視為就業市場穩健，利好美元，金價可能出現小幅回調。然而，地緣政治不確定性仍高，包括中東局勢、美中關係等，預料將繼續支撐黃金的避險需求。



綜合而言，短期金價雖有調整壓力，但大幅下跌機率不高，投資者宜保持謹慎，關注技術位的支撐情況及非農數據的實際表現。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。