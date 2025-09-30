30/09/2025 17:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.10 148.84 148.05 歐元/美元 1.1738 1.1744 1.1712 英鎊/美元 1.3440 1.3451 1.3421 美元/瑞郎 0.7963 0.7984 0.7963 美元/港元 7.7800 7.7850 7.7796

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1700 1.1820 1.1650 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國總統特朗普跟兩黨代表會面，但未能達成共識，若國會未能在9月30日午夜前通過預算法案，延長撥款，政府關門停擺風險急劇上升。美匯指數連日從98以上回調，美聯儲局官員威廉姆斯周一（29日）表示，近期利率下調旨在支撐出現疲弱跡象的，並指通脹壓力已逐步減退；但聖路易聯儲銀行主席穆萊姆對減息持開放態度，但指局方要審慎決定，利率對遏抑通脹要起到作用，反局內對降息步伐意見並不一致。歐洲央行9月議息維持利率於2.0%不變，管委會繼續根據逐次數據制定貨幣政策。美政府關門可能延遲本周五（3日）的就業報告，增加美聯儲局10月議息的不確定性。美元整體仍然看淡，98.30開始阻力將愈來愈大，仍然可候高沽美元。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。