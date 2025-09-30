30/09/2025 17:37
《美元走勢－羅明立》美政府停擺或延就業報告增不確定性，候高沽美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.10
|148.84
|148.05
|歐元/美元
|1.1738
|1.1744
|1.1712
|英鎊/美元
|1.3440
|1.3451
|1.3421
|美元/瑞郎
|0.7963
|0.7984
|0.7963
|美元/港元
|7.7800
|7.7850
|7.7796
《美元走勢》美國總統特朗普跟兩黨代表會面，但未能達成共識，若國會未能在9月30日午夜前通過預算法案，延長撥款，政府關門停擺風險急劇上升。美匯指數連日從98以上回調，美聯儲局官員威廉姆斯周一（29日）表示，近期利率下調旨在支撐出現疲弱跡象的，並指通脹壓力已逐步減退；但聖路易聯儲銀行主席穆萊姆對減息持開放態度，但指局方要審慎決定，利率對遏抑通脹要起到作用，反局內對降息步伐意見並不一致。歐洲央行9月議息維持利率於2.0%不變，管委會繼續根據逐次數據制定貨幣政策。美政府關門可能延遲本周五（3日）的就業報告，增加美聯儲局10月議息的不確定性。美元整體仍然看淡，98.30開始阻力將愈來愈大，仍然可候高沽美元。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1700
|1.1820
|1.1650
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。