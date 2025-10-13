13/10/2025 09:23

《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

《真知灼見》美國總統特朗普於上周五（10日）在其社交平台上表示，對中國加強稀土相關物項的出口管制感到不滿，並威脅說要於11月1日起對中國輸美商品徵收額外100%關稅。擔心中美貿易摩擦可能加劇損害到雙方經濟，上周五所見美股三大指數同時出現急劇下跌。但到了周日（12日）晚特朗普改口指，認為中國國家主席習近平與他一樣，都不希望中國陷入衰退。外界解讀為特朗普在試圖緩和美中緊張關係。



從過去周末特朗普的言論中，可從好及壞兩方面作觀察。先從壞的一面來看，正如國基會總裁Kristalina Georgieva所指出，目前全球資產估值已接近25年前的互聯網泡沫時期。隨著特朗普對全球徵收關稅所帶來的衝擊，以及美國政府停擺對美國經濟的損害，如果中美貿易摩擦進一步擴大，全球投資環境可能會急劇惡化。然而，從好的方面思考，中美雙方目前互相施壓可能是另有圖謀。早前已傳出消息，特朗普將於本月底前往馬來西亞參加東盟峰會，隨後訪問日本，並於29日抵達韓國，與總統李在明會晤，並在30日與準備參加APEC峰會的中國國家主席習近平進行會談。因此，雙方目前的互相施壓或許是為了在談判中增加籌碼，而非真正意圖升級衝突。這解釋了為何特朗普威脅要到11月1日才對中國輸美商品徵額外100%關稅原因，並又指他雖然沒有理由現階段與習主席在本月底在南韓會面，但卻又指他沒有取消會晤計劃。



當然，中美雙方最終是否達成協議這全是未知數，而投資者最不願見到的正是不穩定因素。所以現在到月底，相信環球投資氣氛仍會相對較差，但相信也不致會大跌，直至中美貿易談判有了結果相信才會有下一步方向。



*日本政壇劇變日圓如座過山車*



高市早苗於9月4日當選日本自民黨黨魁後，根據日本政壇以往的慣例，她將自動獲得國會的批准，成為日本首相。因此，市場一直在期待10月15日，即本周三的國會批准。然而，日本公明黨於上周五突然宣布，終止與自民黨的共同執政，結束了長達26年的合作關係。最新消息指出，公明黨有意與最大在野黨，立憲民主黨合作。目前，自民黨在日本眾議院的464個議席中僅佔196席，無法達到過半數。即使加上公明黨的24席，也仍然不夠形成有效的執政。因此，自民黨在失去公明黨的支持後，高市早苗能否成為首相便成了一個懸念。



高市早苗在市場中的形象是傾向於極端寬鬆的貨幣及財政政策，這也解釋了她勝出自民黨黨魁後，日圓隨即大跌而日股上升的原因。然而，隨著高市早苗的執政前景變得不明朗，日圓也迅速反彈至靠近152兌1美元水平。據了解，原定於15日舉行的日本國會臨時大會現將有機會推遲至20日才召開。



*本周留意IMF及世銀大會*



國基會及世界銀行的秋季大會將於本周，10月13日至18日在華盛頓舉行，屆時G20的財長及中央銀行行長將同時出席。會議將討論多個重要議題，包括特朗普關稅對全球經濟的衝擊、穩定幣的推出及其影響，以及各國政府面臨的龐大債務問題等。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。