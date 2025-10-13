直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,634.00
-656.32
(-2.50%)
25,610
-672
(-2.56%)
低水24
9,134.84
-223.48
(-2.39%)
6,107.65
-152.10
(-2.43%)
78.58億
3,800.11
-96.92
(-2.487%)
4,490.87
-125.96
(-2.728%)
12,837.25
-518.17
(-3.880%)
2,534.11
-73.40
(-2.81%)
115,538.6200
+579.8100
(0.504%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0790
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4070
日圓最佳客戶買入價
5.1360
恒生指數
25,634.00
-656.32
(-2.50%)
期指
低水24
25,610
-672
(-2.56%)
國企指數
9,134.84
-223.48
(-2.39%)
科技指數
6,107.65
-152.10
(-2.43%)
大市成交
78.58億
股票
78.58億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：13/10/2025 09:29
可賣空股票總成交
2,975.45億
主板賣空
453.81億
(15.252%)
更新：10/10/2025 16:59
上証指數
成交：180.77億
3,800.11
-96.92
(-2.487%)
滬深300
4,490.87
-125.96
(-2.728%)
深証成指
12,837.25
-518.17
(-3.880%)
MSCI中國A50
2,534.11
-73.40
(-2.81%)
比特幣
資料由Binance提供
115,538.6200
+579.8100
(0.504%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0790
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0560
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4070
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1360
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
