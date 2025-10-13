13/10/2025 10:51

《匯海威言－毛偉廉》關稅戰再起！料黃金飆破新頂

《匯海威言》10月9日，中國宣布進一步收緊稀土出口管制，震撼歐美市場。翌日（10日），特朗普迅速回應，宣布對中國商品加徵100%關稅，並取消原定與習近平的會晤計劃，令近期稍見緩和的中美關係再度陷入緊張。受消息影響，上周五晚美股三大指數與美元指數齊挫，市場避險情緒升溫，料推動黃金價格再創新高，貿易戰陰霾再度籠罩全球金融市場。展望本周，市場焦點將轉向美聯儲主席鮑威爾的公開講話，投資者關注其對通脹與利率政策的最新立場。



美國總統特朗普於10月10日宣布，將對中國商品加徵100%關稅，預計於11月1日生效。惟此措施仍需待商務部正式公布細節。此舉令中美關係再度緊張，加上美國政府持續停擺，市場避險情緒升溫，黃金價格有望本周再創新高。



目前市場正處於「數據荒」階段，原定於本周公布的美國9月消費者物價指數(CPI)已順延至10月24日。缺乏經濟數據指引，加劇了投資者對未來政策走向的疑慮。



從過往經驗觀察，特朗普經常先來個「獅子大開口」方式提出強硬條件，最終卻多次以妥協甚至無條件收場。筆者認為，此次亦可能重演。若100%關稅如期生效，美國對華商品總稅率將高達155%，形同「準禁運」，勢必令大量低利潤商品無法進口，美國入口商停止採購將令供應鏈受創，民間反彈壓力升高，亦可能削弱聯儲局的減息意願。



根據路透社上月民調，特朗普支持率僅42%，不支持率則高達56%，對共和黨明年11月中期選舉構成不利。因此，筆者預期其強硬立場難以持久，關稅措施最終或將延後實施幾個月。也可能這100%關稅，只針對低入口量及低價值的商品。



若情勢如預期發展，黃金價格可能回調，美元與美股三大指數則有望反彈。未來幾日，特朗普的言行將成為市場走向的關鍵觀察點。同時，共和民主兩黨仍就臨時撥款談判中，若有進展，也會令金價短線回調，密切留意兩黨談到進度。



*本周黃金分析*



上周五晚，特朗普宣布對華加徵100%關稅，避險情緒令金價上升，當晚現貨金收在每盎司4018美元。預計本周金價持續上升，距離上周創下新高4059美元不遠，因此，金價本周再破新高機會甚高。技術面方面，上方阻力為4059美元（10月8日高位）。下方重要支持為3897美元（10月2日高位）。



*本周重要消息*



周三（15日）

00:20 聯儲局主席鮑威爾發言。

20:30 美國9月年度通脹率CPI，前值為2.9%。（如美政府停擺持續，將順延至10月24日公布）



周五（17日）

（如美政府停擺持續，以下數據將順延公布，唯至12日，美勞工部仍未有公布最新安排）

20:30 美國9月非農業新增職位，預測為增加5.2萬個，前值為增加2.2萬個。

20:30 美國9月失業率，預測與前值同樣是4.3%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



