17/10/2025 15:48

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.80 150.39 149.72 歐元/美元 1.1711 1.1729 1.1696 英鎊/美元 1.3453 1.3472 1.3432 美元/瑞郎 0.7891 0.7923 0.7882 美元/港元 7.7690 7.7713 7.7660

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 150.50 149.00 151.00 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》近期全球金融市場在多重不確定性因素交織下呈現明顯避險特徵，美國聯儲局10月15日發布的褐皮書顯示，美國12個地區當中，經濟活動表現情況較上次為差。就業市場轉弱，政府停擺持續，加上美中貿易摩擦急劇升級，推動避險資產全線走強。美聯儲局官員沃勒和主席鮑威爾近期講話強化市場對10月28-29日會議降息0.25%的預期，令美元整體受壓。​周四美匯指數回落，失守98，觸及一周多低位。法國政局稍為緩和，再次擔任總理的勒科爾尼，以暫停養老金改革，希望換取其它政黨對政府的支持，但法國財政赤字問題始終需要處理，歐元借勢反彈，重上1.17，初步阻力1.1780，暫時應維持區間波動，可部署1.1650吸納。日圓連日轉強，一方面是美元回落，另外是自民黨跟長期執政盟友公明黨分道揚鑣，高市早苗在下周首相選舉能否當選存在不確定性，現時將拉攏維新會支持，有望達至議會的過半數。對日本央行放慢加息的憂慮稍為回落，加上美國財長似乎不希望日圓下跌，美日失守150，留意147.50-149裂口，可能需要回補。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。