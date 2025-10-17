17/10/2025 14:00

《真知灼見－溫灼培》利息成美國政府第二大財政支出

《真知灼見》美國財長貝森特於周三（15日）晚上指出，美國政府已停擺兩周，估計這將對美國經濟造成每日150億元（美元．下同）的損失。為此，貝森特呼籲民主黨與共和黨盡早合作，通過政府的開支方案，以結束此次危機。



另外，美國財政部於周四（16日）公布的數據顯示，截至9月30日的過去一個財政年度，美國的財政赤字降至1.775萬億元，較上一財年的赤字減少了420億元或2.3%，主要歸因於關稅收入的增加以及教育開支的大幅削減。此次財赤的削減，是自2022財年以來首次。當年財赤減少的主要原因，是政府在疫情後大幅減少了防疫及相關紓困措施的開支。儘管赤字有所減少，目前美國財赤與GDP的比例仍高達5.9%，但已較2024財年的6.3%有所改善。



*利息支出直逼社會保障支出*



儘管美國2025財年的財赤有所減少，但實際上整體金額仍在上升。此外，過去不論是拜登政府還是特朗普政府，都在大幅舉債，加上聯儲局於過去一年在減息方面又相當遲緩，導致美國政府在該財年的債務利息支付高達1.216萬億元，比上一財年增加了830億元，增幅為7%。這使得債務利息成為除了社會保障支出之外，政府的第二大開支項目。而社會保障支出在2025財年則為1.647萬億元。



讀完財政部的上述報告後，有幾點值得關注。首先，美國政府的利息支出已成為其第二大開支，且與第一大開支的社會保障支出相差不遠。如果這一趨勢持續，將可能嚴重拖累美國經濟。



其次，目前尚未見特朗普政府在舉債方面有所收斂，除非聯儲局加快減息步伐，預計明年美國政府在利息方面的支出仍將上升。這些數字或許會給聯儲局施加減息的壓力。



最後，上述報告可謂好壞參半。美國的財赤確實有所改善，但卻僅輕微改善2.3%，並非如特朗普所想象關稅能改變一切。而報告中最令人擔憂的是美國政府的利息支出不斷擴大，似乎特朗普政府在這方面仍未能提出有效的應對方案。



上述數字公布後，市場即時反映是美國10年期國債收益率昨晚跌穿了4%的心理關口，今日（17日）早上於亞洲市場報3.9438%。美匯指數則持續其先前的調整步伐，今早在亞洲市場報98.19。較值得留意是黃金，美國財赤依然龐大，利息償還金額續升，進一步動搖美元信用並為金價帶來支持，執筆時金價報每盎司4360元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。