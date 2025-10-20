直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
25,819.23
+572.13
(+2.27%)
25,836
+611
(+2.42%)
高水17
9,221.74
+209.77
(+2.33%)
5,945.28
+184.90
(+3.21%)
959.28億
3,865.02
+25.26
(+0.658%)
4,553.60
+39.37
(+0.872%)
12,880.66
+191.72
(+1.511%)
2,583.75
+28.43
(+1.11%)
108,340.4000
-302.3700
(-0.278%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0639
歐元最佳客戶買入價
9.0739
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1532
即市人氣股
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
10年國債孳息率
4.02%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：17/10/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
108,340.40
-302.37
-0.278%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,943.3000
-39.2800
-0.986%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.6462
-0.0065
-0.996%
更新：20/10/2025 10:20
