27/10/2025 11:01

《真知灼見－溫灼培》中美吉隆坡談判圓滿結束

《真知灼見》中美吉隆坡談判圓滿結束，雙方均形容此次談判為成功。中方指出，兩國進行了坦誠、深入且具建設性的交流與磋商，並達成了基本共識。美國財長貝森特會後則表示，雙方制定了「非常成功的框架」，這一框架不僅具建設性，且將產生深遠影響。



*市場盼中美元首周四舉行峰會*



最初市場對於吉隆坡談判的結果感到擔憂，擔心若未能取得成果，中美兩國元首將無法在本周四（30日）於南韓舉行峰會。然而，現在看來，「習特會」舉行的機會大大提升，屆時我們將密切觀察兩國將達成如何的實質協議。當然，必須強調的是，截至目前，中國外交部仍未對本周四的兩國元首會面給予確認，只表示雙方仍在進行密切溝通。換言之，中美元首是否會面仍存在變數。



*中美達成協議仍存變數*



此外，貝森特在周日（26日）接受美國CBS電台訪問時表示，他預計中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，並會將稀土出口許可制度的實施延遲一年。雖然貝森特沒有透露美方給予中國的具體交換條件，而中方也未對此作出回應或披露任何消息，但可以推測，條件交換在所難免。市場最希望看到的，當然是美國降低對中國的關稅。如果一切如市場所期望的發展，全球兩大經濟體有機會再次合作而非對抗，這將對全球經濟及投資氣氛帶來正面影響，自然也會利好環球股市，反之則可能壓低美元和金價。然而，關於中國可能購買美國大豆及延遲稀土出口管制等，僅是貝森特單方面的期望。中方尚未宣布元首會面，意味著中方對美方的交換條件仍不滿意。因此，事態仍存在很大變數，我們應密切關注後續發展。



*本周市場其他焦點*



回看本周市場焦點，有四大央行議息，分別是周三（29日）的加拿大央行，周四（30日）的美國聯儲局、日本央行及歐洲央行等，重點放在有減息機會的加央行及聯儲局身上。另外，美國總統特朗普將於今天（27日）抵達日本，周二（28日）與日本新首相高市早苗舉行首次首腦會談，並於周三結束訪問，轉移至南韓。至於周四能否舉行習特會，則還待中國外交部宣布。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



