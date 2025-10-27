26,406.75
+246.60
(+0.94%)
26,438
+277
(+1.06%)
高水31
9,442.76
+78.82
(+0.84%)
6,141.90
+82.01
(+1.35%)
1,460.07億
3,989.87
+39.56
(+1.001%)
4,708.36
+47.68
(+1.023%)
13,454.75
+165.57
(+1.246%)
2,708.48
+32.91
(+1.23%)
114,989.0400
+429.6300
(0.375%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0872
歐元最佳客戶買入價
9.0537
英鎊最佳客戶買入價
10.3665
日圓最佳客戶買入價
5.0886
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,406.75
+246.60
(+0.94%)
期指
高水31
26,438
+277
(+1.06%)
國企指數
9,442.76
+78.82
(+0.84%)
科技指數
6,141.90
+82.01
(+1.35%)
大市成交
1,460.07億
股票
1,272.67億
(87.165%)
窩輪
83.46億
(5.716%)
牛熊證
103.94億
(7.119%)
即時更新：27/10/2025 11:29
可賣空股票總成交
1,968.65億
主板賣空
315.73億
(16.038%)
更新：24/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,932.22億
3,989.87
+39.56
(+1.001%)
滬深300
4,708.36
+47.68
(+1.023%)
深証成指
13,454.75
+165.57
(+1.246%)
MSCI中國A50
2,708.48
+32.91
(+1.23%)
比特幣
資料由Binance提供
114,989.0400
+429.6300
(0.375%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0872
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0537
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3665
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0886
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

銅鑼灣高檔粵菜:刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜...
吃喝玩樂 肥碌大食遊

銅鑼灣高檔粵菜:刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜...
開市Good Morning

美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？

《惡人當道》:舊瓶中的新酒未成佳釀
Art & Living Feature

《惡人當道》:舊瓶中的新酒未成佳釀
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0946
電匯客戶賣出
1.0880
更新：27/10/2025 11:25:27
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處