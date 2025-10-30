28/10/2025 12:22

《真知灼見－溫灼培》金價失守4000美元，是轉勢還是調整？

《真知灼見》自9月初金價突破每盎司3500美元阻力後，便一路狂奔，根據《路透社》數據，至10月20日金價更達到4381.21美元的歷史新高。然而，隨後金價迅速回落，在4100美元稍作喘息後，昨晚（27日）更跌破4000美元大關，今早（28日）於亞洲市場報3987.80美元。回顧金價歷史，2008年金融海嘯後，金價同樣經歷了一波狂飆，並於2011年9月達到1920.30美元的頂峰。在隨後的調整中，金價反覆下跌，直到2015年於1045.85美元才見底。最終，金價花了9年時間，於2020年8月才重新突破2000美元水平。這段經歷，對於不少投資者而言仍然歷歷在目。當前金價的下跌，是否會重演2011年的歷史呢？



*技術調整，是金價跌的首因*



要了解金價的未來走向，我們首先需要理解導致是次金價回落的原因。進入9月後，無論是日線圖還是周線圖，金價一直處於超買狀態，直到10月21日金價出現調整後，這超買狀態才告一段落。因此，導致金價是次下跌的首要因素，可歸咎於嚴重的超買情況，以及隨之而來的技術調整。或許，在純技術調整的情況下，金價跌至4100美元附近可能已經足夠，為何本周金價進一步跌破4000美元關口？這很可能與中美最近的貿易談判有關。



*中美紛爭緩解，推低金價*



過去周末，中美展開了新一輪貿易談判，會後，中方表示兩國已達成基本共識，而美國財長貝森特則形容雙方制定了「非常成功的框架」。這一切，讓市場感受到中美貿易紛爭有望得到緩解，市場試圖以投資者避險情緒下降來解釋此次金價下跌。雖然這一解釋並非錯誤，但過於籠統，使得一般投資者難於理解，以至更難對未來金價作出正確判斷。



首先，需要釐清一個概念：美元是全球主要貨幣，代表著貨幣的價值，而黃金則是美元的替代品，當人們對美元（即貨幣）失去信任時，便會轉向黃金，導致金價上漲，反之亦然。過去，推升金價的主要原因之一，是美國政府財政狀況惡化，這使美元信用受損，資金因此轉向黃金，推高金價。通常，一個國家的財政與債務狀況會與其GDP進行比較，美國的債務對比其GDP現已高達120%，與2009年希臘爆發歐債危機時的127%相差不遠。了解這些背景因素後，我們便能更深入理解中美貿易紛爭緩解如何影響金價。



中美紛爭愈演愈烈，雙方經濟難免受損。假使美國的債務保持不變，僅因經濟轉差，也足以使美國的債務與GDP比率惡化，這將導致美元信用進一步下降，而根據上述美元與金價之間的相關性，金價勢必隨之上升。相反，若中美紛爭得以緩解，雙方經濟有望改善，美國的債務與GDP比率也可能隨之下降，美元信用將改善，金價自然會回落，這正是當中美貿易紛爭有望緩解，金價便出現下跌的主因。



*美政府舉債嚴重，是金價的有力支撐*



當前中美之間的紛爭能緩解多少仍然是未知數，要她們完全和解，重返2017年前的關係，似乎並不現實，較大的可能性是雙方繼續一邊紛爭一邊緩解。因此，僅僅依靠中美貿易紛爭的暫時緩解來推低金價，恐怕難以使金價大幅下跌。此外，美國的債務情況也未顯示出有改善跡象。在《大而美法案》於7月4日通過後，短短幾個月內，美國政府的債務便增加了2萬億美元。回顧拜登政府的4年任期，美國政府債務約增加了8萬億美元。考慮到特朗普政府舉債速度之快，預計美國債務在不久的未來將達到41萬億美元的上限，屆時料將再為金價帶來破頂機會。



技術上，料金價要跌破3800美元並不易。下一個重點要留意本周四（30日），當天美國聯儲局將公布議息結果，值得關注聯儲局會否如市場預期減息，並停止縮表，如屬實，料可為金價提供支持。長遠看好金價方向不變，中期目標料為4400美元，明年目標5000美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



