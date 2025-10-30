30/10/2025 11:49

《真知灼見－溫灼培》聯儲局12月減息機率降

《真知灼見》美國聯儲局於今晨（30日）的議息會按市場預期減息25基點，將聯邦儲備基金息率降至3.75厘至4.0厘範圍，並宣布將於12月開始停止縮表。在聲明中，聯儲局主席鮑威爾指出，自9月18日議息會以來，美國的就業與通脹形勢變化不大，因此此次減息純粹出於風險管理的考量。鮑威爾形容，在缺乏經濟數據作為制訂貨幣政策的指引下，聯儲局如同在霧中駕駛，所以必須放慢步伐。市場認為鮑威爾的言論是在暗示12月該局未必會再減息。議息會後，根據利率期貨價格變化顯示，市場估計12月減息的機率降至67%，明顯低於會議前的九成多預期。然而，對於明年減息的預期，市場仍然認為有機會減息兩次，機率為100%。



*通脹高難減息*



聯儲局對進一步減息持保留態度是可以理解的，畢竟目前美國核心CPI年通脹率仍高達3%，遠高於該局設定的2%通脹目標。而上一次通脹率達到2%或以下，已經是2021年3月的事。因此，除非有明確數據顯示美國的就業情況出現顯著惡化，否則聯儲局實在難以找到再減息的理由，以免給市場傳遞出他們放棄守住2%通脹目標的承諾。不過，值得注意的是，美國政府自停擺以來已經接近一個月，根據美國財長貝森特的估計，停擺期間每天將導致美國經濟損失150億美元。因此，若停擺時間愈長，聯儲局可能會在12月面臨更大減息壓力。



*停縮表可為市場保留足夠資金流動性*



12月或許不會再減息，但聯儲局將停止縮表，這將為市場帶來足夠的資金流動性。目前，聯儲局每月從市場抽走50億美元的國債和350億美元的按揭抵押證券(MBS)，倘若到12月這一措施停止，料同可保持市場上資金的充裕。



*減息停縮表大前提下維持看淡美元*



回觀市場對聯儲局議息會的即時反應。美股標普500指數持平，美匯則顯著上升，但仍未能突破96至100指數點的區間，今早在亞洲市場報99.08指數點。由於聯儲局減息和停縮表的大方向不變，我們對美元的前景仍持看淡態度。現市場焦點轉移至中美領導人峰會，看美國是否會降低內地商品出口到美國的關稅，若屬實，料可對人民幣帶來支持。就讓我們密切觀察。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。