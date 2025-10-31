31/10/2025 10:01

《融「匯」貫通－陳欣諾》黃金牛市續航力：需求結構性因素成關鍵

《融「匯」貫通》國際金價近月走勢甚為波動，紐約期金一度逼近4400美元創新高，如與8月中低位起計，在短短兩個月時間內快速拉升30%，其後出現明顯回調，10月中旬曾錄得單日跌幅達5.3%，為十二年來最大。本周經歷超級央行周及國際貿易政策明朗化等多項重大因素後，紐約期金於4000美元關口徘徊。相信不少投資者關心，在第四季餘下的時間，金市還會否出現新一輪升浪，還是形成整固格局？



我們可以從不同角度入手分析，先從資金流向角度看，據彭博報引述世界黃金協會(WGC)數據顯示，第三季黃金ETF錄得歷來最高季度資金流入，全球流入達260億美元，投資者對黃金的需求按季增長13%，或反映在金價今年來持續上升背景下，投資者出現「錯失恐懼」心理(FOMO)。



另一個需求因素，便是環球央行入市力度，根據世界黃金協會數據，2025年第三季全球央行黃金淨買入量為220噸，按季增長28%，逆轉年初的放緩趨勢。哈薩克央行成為最大單一買家，巴西央行則是四年多來首次增持黃金。年初至今，央行累計增持634噸黃金，雖然低於過去三年同期，但仍高於2022年前的平均水平。世界黃金協會預計，全年央行購金量可能介乎750至900噸。報告指出，地緣政治不確定性、通脹壓力及全球貿易政策變化均可能推動央行及投資者增持黃金作為避險資產。不過亦有個別央行或有意趁高位減持黃金，據彭博報導指，菲律賓央行近日表示將考慮出售部分黃金以重新平衡儲備結構。



至於個人消費者對實金需求同樣值得留意，近期亞洲實金需求回升，特別是中國和印度。中國金價在國慶長假後由折讓轉為溢價，或反映內地需求回暖。印度亦進入傳統婚嫁季節，屬黃金首飾銷售旺季。不過，整體而言，高金價影響首飾需求結構，消費者行為有機會出現調整。高金價令第三季首飾消費量降至2020年以來最低，但因價格上升，消費總值仍按年增長13%。世界黃金協會下調了全年首飾需求預期，有分析亦指出，首飾需求與金價呈負相關，當金價上升，消費者傾向購買輕量黃金產品，同時舊首飾回收情況增加，亦有機會令整體黃金供應上升。 最後，跨市場技術面上，我們也可以參考股市與金市之間的關係，標普500指數與現貨金價比率是市場的重要參考指標之一，截至本周四（30日)，比率正處於約1.7水平。歷史上，當比率跌至1.5附近，往往意味著金價相對美股已經有一定升幅，市場有可能進入整固或回調階段，投資者可密切留意比率的變化。《摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部經理 陳欣諾》



資料來源：彭博資訊、摩根大通



