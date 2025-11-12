12/11/2025 16:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.56 154.79 154.24 歐元/美元 1.1587 1.1588 1.1570 英鎊/美元 1.3144 1.3147 1.3129 美元/瑞郎 0.7999 0.8012 0.7998 美元/港元 7.7706 7.7726 7.7695

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1540 1.1650 1.1500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國參議院以60比40票數通過臨時撥款法案，為終結長達42天的美國聯邦政府停擺鋪平道路，預計本周三會在眾議院審議表決通過。停擺導致約65萬聯邦員工休假、200萬員工無薪工作，累計薪資損失達160億美元，消費減少，國會預算辦公室估計第四季度經濟增長將下降約1.5個百分點，造成約110億美元經濟損失。密西根大學11月消費者信心指數降至50.3為近三年半最低，美聯儲10月再次降息並宣布12月終止量化緊縮，但鮑威爾表示12月降息非確定，政策分歧加大，市場對12月降息概率約50%。美匯指數繼續調整，跌近99關口後略為回穩。投資者關注政府停擺結束後經濟數據發布及美聯儲12月會議政策決策。歐元兌美元從近期低位1.1460附近持續反彈，逼近1.16。歐洲央行11月初維持利率不變，委員稱當前利率適當，通脹正邁向2%目標，貨幣政策處於「良好位置」，但不預設利率路徑。歐央行維持利率不變，促使美歐利差收窄，支撐歐元，但整體仍然是大型上落市，1.14重大支持，而從9月中1.19展開的下行走勢，阻力在1.1600，留意能否收服。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。