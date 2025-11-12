12/11/2025 16:15
《美元走勢－羅明立》美歐利差收窄，歐元整體仍大型上落市
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.56
|154.79
|154.24
|歐元/美元
|1.1587
|1.1588
|1.1570
|英鎊/美元
|1.3144
|1.3147
|1.3129
|美元/瑞郎
|0.7999
|0.8012
|0.7998
|美元/港元
|7.7706
|7.7726
|7.7695
《美元走勢》美國參議院以60比40票數通過臨時撥款法案，為終結長達42天的美國聯邦政府停擺鋪平道路，預計本周三會在眾議院審議表決通過。停擺導致約65萬聯邦員工休假、200萬員工無薪工作，累計薪資損失達160億美元，消費減少，國會預算辦公室估計第四季度經濟增長將下降約1.5個百分點，造成約110億美元經濟損失。
密西根大學11月消費者信心指數降至50.3為近三年半最低，美聯儲10月再次降息並宣布12月終止量化緊縮，但鮑威爾表示12月降息非確定，政策分歧加大，市場對12月降息概率約50%。美匯指數繼續調整，跌近99關口後略為回穩。投資者關注政府停擺結束後經濟數據發布及美聯儲12月會議政策決策。
歐元兌美元從近期低位1.1460附近持續反彈，逼近1.16。歐洲央行11月初維持利率不變，委員稱當前利率適當，通脹正邁向2%目標，貨幣政策處於「良好位置」，但不預設利率路徑。歐央行維持利率不變，促使美歐利差收窄，支撐歐元，但整體仍然是大型上落市，1.14重大支持，而從9月中1.19展開的下行走勢，阻力在1.1600，留意能否收服。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1540
|1.1650
|1.1500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。